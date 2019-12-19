19.12.2019 | 17:54

В Пензенской области завершилась работа по расчистке двух водных объектов - реки Колышлей (от деревни Карауловки до села Сущевка Колышлейского района) и ложа пруда на реке Труев у санатория «Надежда» в Кузнецком районе.

Река Колышлей - источник питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населенных пунктов, а Труев активно используется в рекреационных целях как местными жителями, так и посетителями «Надежды».

Экологические мероприятия выполнены в полном объеме. На них из федерального бюджета выделялось более 8,4 млн рублей. Общая протяженность расчищенных участков русел рек составила 7,24 км.

Кроме того, в 2019 году расчищались от мусора берега Суры, Хопра, Шелдаиса, Колоярки, Вада, Керенки, Юловки, Колояра, Машни, Атмиса, Ключей, Камешкирки, Труева, Шукши, Вьяса, Чартымки, Узы, Мокши, Инзы, Айвы, Кеньши, Илимки, Вороны, Мичкасса, Сердобы, Сюверни, Мачи.

Работы прошли на территории общей протяженностью 322 км, объем собранного мусора составил 1 564 кубометра. В экологических акциях участвовали 7 722 человека.

«На 2022 год в Пензе запланирована расчистка пруда на ручье без названия, расположенного в 100 метрах северо-западнее городской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Г. А. Захарьина», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.