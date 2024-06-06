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Общество

В Пензе приступают к строительству проезжей части дороги у цирка

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В Пензе уже готов котлован под основание новой двухполосной дороги в районе цирка. Начинается следующий этап - строительство проезжей части.

В Пензе приступают к строительству проезжей части дороги у цирка

Ширина каждой полосы будет три с половиной метра, тротуара - два метра. Вдоль дороги протяженностью 176 метров, соединяющей улицы Плеханова и Гладкова, установят освещение.

В Пензе приступают к строительству проезжей части дороги у цирка

Также предусмотрено благоустройство: здесь разобьют газон и посадят деревья, предположительно пятилетние липы, ели и каштаны. В целом подрядчику предстоит привести в порядок участок площадью около 3 000 кв. м.

В Пензе приступают к строительству проезжей части дороги у цирка

«Благодаря новой дороге к зданию цирка сможет подъезжать большегрузный транспорт, а жителям города будет обеспечен комфортный проезд. Предусмотрены парковочные места, которые будут востребованы во время проведения представлений», - рассказали в пресс-службе администрации Пензы.

Завершить строительство дороги планируется до конца июня.

Ранее сообщалось, что за процессом следят археологи, поскольку все предметы, находящиеся в структуре культурного слоя глубиной 3-4 метра, подлежат государственной охране. В частности, здесь найден фрагмент сосуда с майоликовой росписью, который археологи относят к XVIII веку, а также аптечный флакон и фрагменты керамики, датируемые XIX-XX веками.

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Источник — видео, фото администрации Пензы
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