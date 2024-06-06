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Общество

Продажу спиртного на День России предложили запретить

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил на День России запретить продажу алкогольной продукции в розничных магазинах по всей стране.

«Выступаю за появление федеральных ограничений на продажу алкоголя в государственные праздники. Алкоголь должен быть запрещен к продаже в розничных магазинах 12 июня, в День России. Соответствующее обращение направлю в Правительство России и главам субъектов РФ», - сказал он РИА Новости.

Хамзаев считает, что все праздники, а особенно государственные должны проходить в спокойной и безопасной обстановке.

Он также указал, что более 15 регионов в минувшие майские праздники ввели запрет на продажу спиртного либо ограничили продажи по времени и местам. Депутат подчеркнул, что именно в таких регионах отмечается улучшение криминогенной статистики и отсутствие резонансных происшествий.

Ранее Султан Хамзаев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением запретить продажу алкоголя в дни майских праздников.

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