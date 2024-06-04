Пензенцев просят правильно пользоваться канализацией

04.06.2024 | 15:06

Аварийно-диспетчерская служба «РКС-Пенза» ежедневно принимает порядка 20 сообщений о засорах на сетях канализации. В 2023 году специалисты Горводоканала более 7 000 раз выезжали по таким заявкам для проведения оперативных работ.

Как правило, трубы промывают с помощью гидродинамических машин - водой под сильным напором - либо чистят колодцы от мусора вручную. Подавляющее большинство подобных инцидентов происходит на сетях диаметром 150 мм - это дворовая сеть, которая принимает стоки непосредственно от зданий.

«Очень часто причиной засорений становится отношение горожан к централизованной системе водоотведения. Некоторые жители сбрасывают в канализацию бытовые и строительные отходы, нерастворимые гигиенические изделия. Оказываясь в канализационной трубе, мусор постепенно собирается в крупные кучи и перекрывает путь сточным водам, создавая неприятный запах», - рассказал начальник участка по ремонту сетей канализации «РКС-Пенза» Дмитрий Курмаметов.

Горводоканал несет ответственность за канализационные сети, которые находятся вне дома. Обслуживанием внутридомовых коммуникаций занимаются управляющие компании. Если канализационные стоки затапливают подвал, то причина такой ситуации - неисправное внутридомовое оборудование, а никак не проблемы на квартальных сетях.

Нередко засоры канализации происходят там, где расположены столовые, кафе, пекарни и магазины с собственными цехами производства готовой продукции. При их устранении сотрудники ресурсоснабжающего предприятия обнаруживают большие куски жира. Не все объекты общепита оборудованы жироуловителями, и жиры вместе со стоками попадают в коллектор.

Часто ремонтным бригадам приходится извлекать из труб щебень, куски асфальта, песок, которые оказываются в колодцах после строительных или дорожных работ.

Еще один фактор, провоцирующий засоры, - нелегальные сбросы в колодцы жидких бытовых отходов неизвестного состава. Все это ухудшает состояние сетей, осложняет работу оборудования на канализационных насосных станциях, может привести к сбоям в системе, грозящим негативными последствиями для экологии.

«Соблюдение простых правил пользования канализацией позволит снизить риск подтопления подвалов жилых домов или выхода сточных вод на поверхность. Время и средства, потраченные сотрудниками Горводоканала на устранение засоров, могли быть направлены на ремонтные и плановые работы», - добавил Дмитрий Курмаметов.

Если засор все же произошел, необходимо незамедлительно сообщить в управляющую компанию и аварийно-диспетчерскую службу Горводоканала по телефону 8 (8412) 32-13-50.