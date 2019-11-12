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Общество | В Пензенской области завершается расчистка двух водных объектов

12.11.2019|10:34
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В Пензенской области полностью выполнена расчистка ложа пруда на реке Труев в Кузнецком районе возле санатория «Надежда». Общая протяженность приведенного в порядок участка составляет 1,035 км. Проводится компенсация ущерба рыбным запасам водоема.

Также вступили в завершающую стадию работы по расчистке землесосным снарядом русла реки Колышлей от деревни Карауловка до села Сущевка Колышлейского района. Эта река единственный источник водоснабжения для жителей прилегающих населенных пунктов. До 1 декабря на объекте планируют вывезти намытый грунт и провести рекультивацию.

В 2019 году на расчистку реки Колышлей предусмотрено 5 млн руб. В эту сумму включены расходы на компенсацию ущерба водным биологическим ресурсам. Сейчас освоено 2,8 млн руб.

Пруд на Труеве и река Колышлей вошли в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов». Он является составной частью национального проекта «Экология», который реализуется по указу Президента РФ Владимира Путина. Работы по расчистке стартовали в 2017 году на реке, в 2018-м - на пруду.

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость|12.11.2019 11:05|

Сколько денег отмыли)))

Гость|12.11.2019 11:08|

Дурачек опять

Гость|12.11.2019 11:31|

жаль Суру уже не сделать нормальной рекой.

не поплавать нам по Суре на белых речных трамвайчиках

Имя: Гость
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