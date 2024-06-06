Археологи нашли на стройплощадке у цирка майоликовый черепок

06.06.2024 | 07:51

В Пензе археологи наблюдают за строительством дороги между улицами Плеханова и Гладкова, в районе строящегося цирка. Эта территория попадает в культурный слой города XVII - начала ХХ века.

Проведение археологических наблюдений предусмотрено специальной проектной документацией. Найденные артефакты пополнят музейный фонд.

«Археологические наблюдения - проведение научных исследований на поврежденных участках территорий объектов археологического наследия в целях выявления на них предметов и сохранившихся участков культурного слоя», - пояснили в Министерстве по охране памятников истории и культуры Пензенской области.

В свою очередь, глава Пензы Александр Басенко сообщил, что самой ранней находкой на участке, где ведется строительство, стал фрагмент сосуда XVIII века с майоликовой росписью.

«Майолика - это керамика, которую отличает особая пористость и высокое влагопоглощение», - уточнил он на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Глава города добавил, что на строительной площадке уже завершены вынос и защита инженерных сетей, начинается строительство проезжей части. Работы планируется завершить к концу июня.