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Общество

Археологи нашли на стройплощадке у цирка майоликовый черепок

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В Пензе археологи наблюдают за строительством дороги между улицами Плеханова и Гладкова, в районе строящегося цирка. Эта территория попадает в культурный слой города XVII - начала ХХ века.

Проведение археологических наблюдений предусмотрено специальной проектной документацией. Найденные артефакты пополнят музейный фонд.

Археологи нашли на стройплощадке у цирка майоликовый черепок

«Археологические наблюдения - проведение научных исследований на поврежденных участках территорий объектов археологического наследия в целях выявления на них предметов и сохранившихся участков культурного слоя», - пояснили в Министерстве по охране памятников истории и культуры Пензенской области.

В свою очередь, глава Пензы Александр Басенко сообщил, что самой ранней находкой на участке, где ведется строительство, стал фрагмент сосуда XVIII века с майоликовой росписью.

«Майолика - это керамика, которую отличает особая пористость и высокое влагопоглощение», - уточнил он на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Археологи нашли на стройплощадке у цирка майоликовый черепок

Глава города добавил, что на строительной площадке уже завершены вынос и защита инженерных сетей, начинается строительство проезжей части. Работы планируется завершить к концу июня.

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Источник — фото со страницы Александра Басенко
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