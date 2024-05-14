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Общество

Пензенцев приглашают посчитать соловьев

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Жители Пензы могут принять участие в акции «Соловьиные вечера», которая пройдет 18-19 мая. Ее цель - учет численности этих птиц в населенных пунктах и привлечение внимания к проблемам их охраны.

Соловей считается индикатором экологического благополучия. Если условия ухудшаются, он улетает. Поэтому подобные акции - важный источник данных для защиты природы, отметили в администрации Пензы.

Для учета соловьев нужно вечером, на закате найти места, где они поют, и посчитать количество услышанных птиц. Необходимо назвать адрес и кратко описать местность.

«Если считаете в парке, то укажите, в какой его части вы слышали соловьев (северной, южной, центральной и т. д.) или вблизи какой просеки или аллеи (если они имеют названия)», - объяснили в мэрии.

Нелишним будет сделать аудиозапись трелей.

Сведения принимаются на сайте акции luscinia-luscinia.ru, а также на площадке INaturalist.org.

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