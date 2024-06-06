ВТБ запускает новую систему защиты от кредитных мошенников

06.06.2024 | 13:24

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ВТБ разрабатывает комплексную программу защиты клиентов от телефонных мошенников. Она позволит с вероятностью 99% выявить, что клиент общался со злоумышленниками, и предупредить его в доступных каналах о рисках оформления кредита или снятия денег. Об этом сообщил в рамках ПМЭФ-2024 заместитель президента - председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

По данным ВТБ, мошенники пересмотрели схему обмана россиян, сменив ее в сторону офлайн-каналов. В прошлом году до 75% хищений средств проходило через онлайн-каналы. Сейчас ситуация зеркально изменилась: доля онлайн-инцидентов снизилась до 25%, а офлайн - выросла до 75%.

Злоумышленники стали целенаправленно навигировать своих жертв в банковский офис, где клиенты самостоятельно оформляют кредиты или получают деньги, чтобы дальше передать их заказчикам.

Новая система защиты ВТБ позволит отслеживать «мошеннический след» на каждом этапе взаимодействия клиента с третьими лицами. Если клиент накануне контактировал со злоумышленниками, банк узнает об этом и передаст информацию менеджеру в офисе на рабочий компьютер.

«Маркерами атипичного поведения клиента могут быть установка на смартфон программы удаленного доступа, длительные разговоры с незнакомыми абонентами и т. д. Сотрудник предупредит клиента об опасности и приостановит выдачу денег до подробного прояснения ситуации», - сообщили в пресс-службе банка.

Подобные меры будут доступны и самому клиенту в ВТБ Онлайн. Пользователь увидит сообщение о рискованной или компрометирующей ситуации. Если клиент был в контакте с мошенниками, то заметит специальный предупреждающий экран с понятными советами по безопасности. Кроме того, банк автоматически ограничит доступ клиентов к ВТБ Онлайн после их общения с мошенниками по телефону. При этом сервис сохранит доступ к основным опциям, но ограничит проведение рисковых операций. Вернуться к использованию полноценной версии можно будет онлайн, подтвердив легитимность доступа в ответ на запрос банка.

«Активность мошенников уже стала настоящей бедой для миллионов россиян, которые как «под гипнозом» отдают свои деньги телефонным аферистам. Наша стратегическая задача - отследить атипичное поведение пользователя в режиме «360 градусов» и предупредить клиента об опасности во всех возможных каналах. Но важно помнить, что даже такая опека не убережет вас на 100%, поэтому единственный верный путь для клиента - это сохранять повышенное внимание и критическое мышление со своей стороны, отсекать незнакомые и подозрительные звонки с первых секунд и не вестись на фантастические схемы или обещания сказочных доходов, которые каждый день придумывают мошенники», - отметил Георгий Горшков.

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