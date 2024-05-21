В Пензе установили видеонаблюдение за 13 контейнерными площадками

21.05.2024 | 11:48

В Пензе установленные на контейнерных площадках камеры снизили число людей, оставляющих у баков крупногабаритный мусор и стройматериалы.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, камеры фиксировали граждан, нарушивших правила обращения с отходами, а затем материалы направлялись в районные администрации для дальнейшего привлечения их к ответственности.

В настоящий момент под таким присмотром находятся контейнерные площадки на улицах Ленинградской, 12, Пушанина, 24, Калинина, 102, Ульяновской, 25, Сумской, 2, Пролетарской, 22, Ухтомского, 83, Чаадаева, 93, Клары Цеткин, 35, Кулакова, 14, Карпинского, 6, Рахманинова, 39, Одесской, 11.

В Пензе давно задумали бороться со стихийными свалками на контейнерных площадках с помощью видеонаблюдения. В первую очередь камеры решили установить там, где нарушения фиксируются чаще всего.

Так, площадка на улице Ульяновской, 25, расположена близко к дороге. Водители проезжавших мимо машин посчитали это удобным и приспособились оставлять на прилегающей к бакам территории строительный и другой крупногабаритный мусор. Теперь такой поступок чреват штрафом.

В дальнейшем практику хотят распространить на большинство контейнерных площадок областного центра.