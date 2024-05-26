Пензенцев избавили от вопроса, что делать с просроченными лекарствами

В Пензе стартовал проект по утилизации просроченных медицинских препаратов. Их можно принести в офисы соцфонда в областном центре.
Как сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза, контейнеры для такого мусора действуют по нескольким адресам:
- Захарова, 20;
- Титова, 13;
- Московская, 19;
- Коммунистическая, 34;
- Терновского, 90/50.
Известно, что просроченные препараты нельзя принимать. Их также запрещено выбрасывать с обычными бытовыми отходами. Есть требование утилизировать медикаменты отдельно.
Лекарства считаются опасным отходом, который нельзя очистить на обычных сооружениях, нужны специальные. Кроме того, разлагаясь, вещества препаратов вредят экологии.
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