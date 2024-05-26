Пензенцев избавили от вопроса, что делать с просроченными лекарствами

26.05.2024 | 12:26

В Пензе стартовал проект по утилизации просроченных медицинских препаратов. Их можно принести в офисы соцфонда в областном центре.

Как сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза, контейнеры для такого мусора действуют по нескольким адресам:

- Захарова, 20;

- Титова, 13;

- Московская, 19;

- Коммунистическая, 34;

- Терновского, 90/50.

Известно, что просроченные препараты нельзя принимать. Их также запрещено выбрасывать с обычными бытовыми отходами. Есть требование утилизировать медикаменты отдельно.

Лекарства считаются опасным отходом, который нельзя очистить на обычных сооружениях, нужны специальные. Кроме того, разлагаясь, вещества препаратов вредят экологии.