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Общество

Пензенцы могут сдать поцарапанные или просверленные монеты

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С 20 мая по 2 июня в России проходит акция «Монетная неделя», когда можно отнести в банк скопившиеся дома монеты, обменять их на купюры или зачислить сумму на свой счет без комиссии.

Ограничений по количеству сдаваемой мелочи нет. По качеству они тоже отсутствуют: к обмену принимаются любые действующие монеты Банка России, в том числе потемневшие, окисленные, погнутые, поцарапанные или просверленные.

«Сейчас в обращении находится более 72 млрд монет. Если разделить их между всеми россиянами, каждому достанется примерно 500 штук, или около 850 рублей. Это почти 1,5 килограмма. Банк России чеканит большое количество монет, но их значительная часть оседает у людей в копилках. Между тем многие магазины и другие организации испытывают недостаток мелочи. Эта акция поможет вернуть монеты в оборот и сократить затраты на их изготовление», - сообщил управляющий Отделением Пенза Волго-Вятского ГУ Банка России Александр Хлобыстов.

Сдать мелочь можно в любой банк, участвующий в акции. Список и адреса можно посмотреть на сайте монетнаянеделя.рф.

В офис кредитной организации нужно прийти с паспортом, а монеты желательно заранее рассортировать по номиналам.

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Источник — фото pixabay.com
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