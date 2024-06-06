Сетевое издание|18+|Четверг|6 июн 2024|11:26
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Перечислены 5 причин для покупки квартиры в ЖК «Созвездие»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


ЖК «Созвездие» - это топовый проект региона, что подтверждает рейтинг новостроек Пензенской области на портале ЕРЗ.РФ *.

Специалисты «Термодома» рассказали, из-за чего ЖК регулярно возглавляет самые разные рейтинги, получает награды всероссийского уровня, а главное, почему жизнь здесь - это качественно новый уровень комфорта.

Причина номер один - в «Созвездие» уникальные виды.

Перечислены 5 причин для покупки квартиры в ЖК «Созвездие»

Ряд домов - на первой береговой линии, с полностью стеклянными стенами на верхних этажах. Покупатель получает впечатляющий вид на город и природу в любое время года.

Второе преимущество - наличие многофункционального единого входа на территорию жилого комплекса (1-я очередь).

Перечислены 5 причин для покупки квартиры в ЖК «Созвездие»

На первом этаже расположены:

- мягкая зона ожидания, чтобы встречать гостей с комфортом;

- охрана, которая делает жизнь собственников безопаснее;

- единая зона почтовых ящиков, чтобы в холлы могли попадать только жители;

- постамат - для бесконтактной доставки продуктов и онлайн-заказов;

- управляющая компания, чтобы оперативнее решать все коммунальные вопросы.

На втором этаже - центр добрососедства, где жители могут пообщаться между собой.

Перечислены 5 причин для покупки квартиры в ЖК «Созвездие»

Третья причина, почему стоит выбрать «Созвездие» - авторские дворы.

Перечислены 5 причин для покупки квартиры в ЖК «Созвездие»

Необычные арт-объекты в космической тематике, зонирование для детей всех возрастов, атмосферная подсветка, собственный сухой фонтан и амфитеатр в одном из дворов - все сделано для того, чтобы здесь было приятно проводить время.

Четвертое преимущество - подземный паркинг (1-я очередь).

Перечислены 5 причин для покупки квартиры в ЖК «Созвездие»

Он рассчитан на 562 машино-места и оборудован зарядной станцией для электромобилей.

Транспорт здесь под надежной защитой: в паркинге установлены автоматические въездные ворота, системы контроля доступа, пожарной сигнализации и дымоудаления, видеонаблюдение.

И еще один большой плюс «Созвездия» - это широкий выбор квартир.

Покупатели могут посмотреть варианты в строящихся и сданных домах, со свободной планировкой, классические и евроформата, с одной и двумя лоджиями, с нишами для шкафов и кладовыми.

Больше о проекте, условиях покупки и планировках расскажут в офисах продаж строительного холдинга «Термодом». Телефон 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщики - ООО СЗ «Созвездие», ООО СЗ «Созвездие-2», ООО СЗ «Сфера» и ООО СЗ «Строймашкапитал», проектные декларации на https://наш.дом.рф.

* По данным рейтинга ЕРЗ.РФ за февраль - апрель 2024 года.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте