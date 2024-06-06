Перечислены 5 причин для покупки квартиры в ЖК «Созвездие»

06.06.2024 | 10:02

ЖК «Созвездие» - это топовый проект региона, что подтверждает рейтинг новостроек Пензенской области на портале ЕРЗ.РФ *.

Специалисты «Термодома» рассказали, из-за чего ЖК регулярно возглавляет самые разные рейтинги, получает награды всероссийского уровня, а главное, почему жизнь здесь - это качественно новый уровень комфорта.

Причина номер один - в «Созвездие» уникальные виды.

Ряд домов - на первой береговой линии, с полностью стеклянными стенами на верхних этажах. Покупатель получает впечатляющий вид на город и природу в любое время года.

Второе преимущество - наличие многофункционального единого входа на территорию жилого комплекса (1-я очередь).

На первом этаже расположены:

- мягкая зона ожидания, чтобы встречать гостей с комфортом;

- охрана, которая делает жизнь собственников безопаснее;

- единая зона почтовых ящиков, чтобы в холлы могли попадать только жители;

- постамат - для бесконтактной доставки продуктов и онлайн-заказов;

- управляющая компания, чтобы оперативнее решать все коммунальные вопросы.

На втором этаже - центр добрососедства, где жители могут пообщаться между собой.

Третья причина, почему стоит выбрать «Созвездие» - авторские дворы.

Необычные арт-объекты в космической тематике, зонирование для детей всех возрастов, атмосферная подсветка, собственный сухой фонтан и амфитеатр в одном из дворов - все сделано для того, чтобы здесь было приятно проводить время.

Четвертое преимущество - подземный паркинг (1-я очередь).

Он рассчитан на 562 машино-места и оборудован зарядной станцией для электромобилей.

Транспорт здесь под надежной защитой: в паркинге установлены автоматические въездные ворота, системы контроля доступа, пожарной сигнализации и дымоудаления, видеонаблюдение.

И еще один большой плюс «Созвездия» - это широкий выбор квартир.

Покупатели могут посмотреть варианты в строящихся и сданных домах, со свободной планировкой, классические и евроформата, с одной и двумя лоджиями, с нишами для шкафов и кладовыми.

Больше о проекте, условиях покупки и планировках расскажут в офисах продаж строительного холдинга «Термодом». Телефон 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщики - ООО СЗ «Созвездие», ООО СЗ «Созвездие-2», ООО СЗ «Сфера» и ООО СЗ «Строймашкапитал», проектные декларации на https://наш.дом.рф.

* По данным рейтинга ЕРЗ.РФ за февраль - апрель 2024 года.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.