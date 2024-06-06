В Пензе на время запретят проезд по улице Восточной

06.06.2024 | 11:16

В Пензе запретят движение транспорта и парковку на улице Восточной. Ограничение введут из-за проведения соревнований по мотокроссу на кубок главы города.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, запрет будет действовать на участке от улицы Бакунина до пересечения с железнодорожным полотном в районе мотодрома «Сура».

Оставить машину, а также проехать водители не смогут с 7:00 до 18:50 15 июня.

Запрет стоянки и движения транспорта не будет касаться средств передвижения, имеющих специальный пропуск, предупредили в мэрии.

Ранее сообщалось, какие улицы перекроют в Пензе в связи с праздничными мероприятиями, запланированными на День города и День России. Список представлен здесь.