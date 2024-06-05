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Общество

6 июня ожидается дождь с грозой и резким ветром

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6 июня в Пензенской области ожидается переменная облачность, прогнозируются кратковременные дожди с грозой.

В ночь на четверг уличные термометры покажут +15...+17 градусов, днем воздух прогреется до +29, а в темное время суток снова придет прохлада - до +15...+17.

На протяжении суток будет дуть умеренный юго-западный ветер с порывами до 13 метров в секунду. Однако при грозе возможны порывы до 20 метров в секунду.

Из-за этого на 6 июня в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности (потенциальная угроза).

Предки верили, что дождь 6 июня обещает много грибов. Также следили за радугой: если во время осадков она направлена с севера на юг, ненастье затянется.

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