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Общество

В парках Пензы планируют проверять здоровье детей

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Летом парки в Пензе станут местом, где дети и взрослые смогут проверить свое здоровье. Старт акции намечен на пятницу, 31 мая, в парке Белинского.

Планируется, что в зеленых зонах будут работать несколько площадок. Так, в «Центре здоровья» для взрослых специалисты сделают экспресс-тесты на уровень глюкозы и холестерина в крови, измерят артериальное давление, проконсультируют по выявленным факторам риска.

В «Центре здоровья» для детей медики оценят антропометрические показатели, выявят, насколько велик риск развития сахарного диабета, ожирения. Врачи-педиатры дадут необходимые рекомендации родителям.

Также предполагается проводить «прогулки с доктором», во время которых пензенцы получат более подробную информацию о принципах здорового образа жизни с учетом возраста и физиологических особенностей.

В этом году будут действовать площадки «Нейрогимнастика: зарядка для ума», а также «Здоровейка». На последней медики предложат детям поиграть, расширить знания о человеческом организме, узнать о правилах сохранения здоровья.

Работу площадок организуют по средам и пятницам с 9:00 до 15:00. Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, в июне пензенцев с детьми ждут:

- 5-го числа - в Детском парке (микрорайон Арбеково);

- 7-го - в веревочном парке на Олимпийской аллее;

- 14-го - в парке Белинского;

- 19-го - в Детском парке;

- 21-го - в веревочном парке;

- 26-го - в Детском парке;

- 28-го - в парке Белинского.

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