В парках Пензы планируют проверять здоровье детей

Летом парки в Пензе станут местом, где дети и взрослые смогут проверить свое здоровье. Старт акции намечен на пятницу, 31 мая, в парке Белинского.
Планируется, что в зеленых зонах будут работать несколько площадок. Так, в «Центре здоровья» для взрослых специалисты сделают экспресс-тесты на уровень глюкозы и холестерина в крови, измерят артериальное давление, проконсультируют по выявленным факторам риска.
В «Центре здоровья» для детей медики оценят антропометрические показатели, выявят, насколько велик риск развития сахарного диабета, ожирения. Врачи-педиатры дадут необходимые рекомендации родителям.
Также предполагается проводить «прогулки с доктором», во время которых пензенцы получат более подробную информацию о принципах здорового образа жизни с учетом возраста и физиологических особенностей.
В этом году будут действовать площадки «Нейрогимнастика: зарядка для ума», а также «Здоровейка». На последней медики предложат детям поиграть, расширить знания о человеческом организме, узнать о правилах сохранения здоровья.
Работу площадок организуют по средам и пятницам с 9:00 до 15:00. Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, в июне пензенцев с детьми ждут:
- 5-го числа - в Детском парке (микрорайон Арбеково);
- 7-го - в веревочном парке на Олимпийской аллее;
- 14-го - в парке Белинского;
- 19-го - в Детском парке;
- 21-го - в веревочном парке;
- 26-го - в Детском парке;
- 28-го - в парке Белинского.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀