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Культура

Более 7 000 пензенцев решили провести ночь в музее

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В субботу, 18 мая, в Пензе прошла традиционная акция «Ночь музеев». Картинную галерею и ее филиалы посетили больше 7 000 человек.

«В этом году для гостей была подготовлена очень разнообразная программа: экскурсии, мастер-классы, яркие представления, художественно-музыкальные программы и многое другое», - сообщается на странице Пензенской картинной галереи имени К. А. Савицкого в соцсети «ВКонтакте».

Более 7 000 пензенцев решили провести ночь в музее

Более 7 000 пензенцев решили провести ночь в музее

Так, в Музее стекла и хрусталя в Никольске перед гостями выступил ансамбль русских народных инструментов «Русские узоры». Музей одной картины в Пензе устроил благотворительный сеанс для участников СВО, инвалидов и многодетных семей: состоялось знакомство с творчеством Бориса Кустодиева и его картиной «Троицын день».

Более 7 000 пензенцев решили провести ночь в музее

Более 7 000 пензенцев решили провести ночь в музее

В картинной галерее провели обзорные экскурсии по основной экспозиции. Также гости вместе с директором учреждения Кириллом Застрожным прогулялись по залам и коридорам в полной темноте, подсвечивая себе путь фонариком.

Более 7 000 пензенцев решили провести ночь в музее

В 2023 году акция «Ночь музеев» состоялась 20 мая. Тогда галерею и ее филиалы посетили 6 330 человек.

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Источник — фото Пензенской картинной галереи
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