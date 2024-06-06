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Общество

В расписание электрички Пенза - Кузнецк внесли изменения

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Из-за отправки детей в оздоровительный лагерь «Строитель» изменится график движения электрички из областного центра в Кузнецк.

7 июня поезд № 7234 Пенза-I (отправление в 9:05) - Кузнецк (прибытие в 11:15) со станции Никоново отправится на 10 минут позже.

«На участке Пенза-I - Асеевская он проследует по действующему графику», - сообщили в министерстве цифрового развития, транспорта и связи региона.

27 июня внесут изменения в расписание поезда № 7235 Кузнецк - Пенза-I. Из Кузнецка электричка отправится на 3 минуты раньше обычного графика (в 16:49), со станции Никоново - на 6 минут позже. В Пензу состав прибудет на 7 минут позже действующего расписания (в 18:59).

«В целях комфортного проезда пассажиров 7 июня пригородному поезду № 7234 Пенза-I - Кузнецк и 27 июня пригородному поезду № 7235 Кузнецк - Пенза-I будет увеличена составность до 10 вагонов», - сообщили в министерстве.

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