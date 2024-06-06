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Общество

В Заречном начали чистить городские пруды

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В среду, 5 июня, в Заречном началась расчистка городских прудов. Первым стал водоем в Лермонтовском парке.

«Пензенская компания по договоренности предоставила экскаватор, который вычищает береговую линию зоны отдыха «Солнечная» от камышей и водорослей. Когда с водорослей стечет вода, их вывезут. После этого продолжим планировать работы на этой территории», - цитирует портал Zarpressa.ru заместителя главы администрации города Илью Дильмана.

Также расчистка от ряски и тростников ждет пруд в зоне отдыха «Лесная». Сейчас он подпитывается чистой водой из скважин. Насосы качают ее с 160-метровой глубины, и она по трубам поступает в пруд. Благодаря пополнению даже без замеров очевидно, что уровень воды не снижается, как это происходило в прошлые годы.

За месяц из скважин поступает около 2,5 тысячи кубометров воды. За лето в Лесной пруд перекачают около 8 тысяч кубов. Подпитка позволит улучшить качество воды, избежать ее застоя и уменьшить количество водорослей.

Процесс оздоровления пруда будет продолжаться и в будущем - он рассчитан до 2033 года.

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