18.12.2019 | 10:12

6 января в Пензе временно изменится схема организации дорожного движения в районе улицы Окружной.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, с 8:00 до 16:00 будет ограничена стоянка транспорта на Окружной на участке от Курской до Липовской по четной и нечетной сторонам.

В мэрии пояснили, что эта мера связана с проведением массового мероприятия на территории торгового центра, расположенного на Окружной, 107.

Ранее сообщалось о том, что 27 декабря в центре Пензы из-за губернаторской елки перекроют движение транспорта с 6:00 до 16:00 по улице Бакунина от Кирова до Володарского. Исключением станет общественный транспорт.