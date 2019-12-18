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Общество | В Пензе на улице Окружной временно ограничат стоянку транспорта

18.12.2019|10:12
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6 января в Пензе временно изменится схема организации дорожного движения в районе улицы Окружной.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, с 8:00 до 16:00 будет ограничена стоянка транспорта на Окружной на участке от Курской до Липовской по четной и нечетной сторонам.

В мэрии пояснили, что эта мера связана с проведением массового мероприятия на территории торгового центра, расположенного на Окружной, 107.

Ранее сообщалось о том, что 27 декабря в центре Пензы из-за губернаторской елки перекроют движение транспорта с 6:00 до 16:00 по улице Бакунина от Кирова до Володарского. Исключением станет общественный транспорт.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|18.12.2019 10:34|

penzainform.ru писал(a):

В мэрии пояснили, что эта мера связана с проведением массового мероприятия на территории торгового центра, расположенного на Окружной, 107.
Настоящего торгового центра,не вымыслами торгующего?

Гость|18.12.2019 11:04|

опять не проехать, не пройти! почему ограничили стоянку только на этом участке? почему не всю улицу?

Гость|18.12.2019 11:45|

А это с каких пор по просьбе (или занесли) частных торгашей ущемляют права граждан?Пусть публикуют правовые документы ,зачем ,почему,кто подписал.

Имя: Гость
Комментарий:

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