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Общество | Улицу Бакунина в Пензе перекроют из-за губернаторской елки

18.12.2019|08:55
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27 декабря схему движения транспорта в центре Пензы временно изменят. Мера направлена на обеспечение безопасности участников губернаторской новогодней елки, которая по традиции пройдет в драматическом театре имени А. В. Луначарского.

«Схема предусматривает прекращение движения автотранспортных средств с 6:00 до 16:00 на участке автомобильной дороги по ул. Бакунина от ул. Кирова до ул. Володарского (кроме транспорта общего пользования)», - сообщили в пресс-службе пензенской мэрии.

Кроме того, по обеим сторонам улицы Бакунина на этот же период времени ограничат стоянку автотранспортных средств (кроме автобусов, которые будут перевозить детей).

Гостями губернаторской елки станут дети, отличившиеся в учебе, спорте или творчестве, сироты и другие дети с трудной судьбой.

Два года назад в центре Пензы из-за губернаторской елки образовалась пробка. По словам горожан, которым в тот день нужно было проехать всего несколько остановок, в пути они провели почти час.

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Гость|18.12.2019 09:07|

Спасибо И.А.Белозерцеву за заботу о детях!!!

Гость|18.12.2019 09:10|

А где билеты раздают?

Гость|18.12.2019 09:10|

18.12.2019 09:07|

Спасибо И.А.Белозерцеву за заботу о детях!!!

Да ладно, чо ты.

Гость|18.12.2019 09:21|

а слабо сразу весь центр перекрыть?!

ну и заодно крестный ход провести!

Гость|18.12.2019 09:22|

Гость писал(a):

Да ладно, чо ты.
Вот богатая Единая Россиия не устроила от себя праздник ребятишкам,а наш Губернатор не забыл,все чаяния о детях.

Гость|18.12.2019 09:34|

о своих детях...

Гость|18.12.2019 09:48|

penzainform.ru писал(a):

Кроме того, по обеим сторонам улицы Бакунина на этот же период времени ограничат стоянку автотранспортных средств (кроме автобусов, которые будут перевозить детей).
Буду лично за этим следить и делать фото пупков,которые будут приезжать и ставить машины около драм.театра.Слышишь Заслуженный?И буду тебе отправлять в соц.сети.Интересно даже,кого подловлю?

Гость|18.12.2019 09:50|

Гость писал(a):

Вот богатая Единая Россиия не устроила от себя праздник ребятишкам,а наш Губернатор не забыл,все чаяния о детях.
Любой каприз - за ваши деньги.

Гость|18.12.2019 09:57|

Гость писал(a):

Спасибо И.А.Белозерцеву за заботу о детях!!!
О чьих детях забота?

Гость|18.12.2019 10:02|

да на хрена такую ёлку надо

Гость|18.12.2019 10:05|

Гость писал(a):

О чьих детях забота?
А что он сделал?Закрыл улицу для движения,чтобы себя любимого до крыльца подвезти.Ёлка там всю неделю проводится,а улицу прикроют,когда на неё съедутся пупки.

Гость|18.12.2019 10:08|

Гость писал(a):

Спасибо И.А.Белозерцеву за заботу о детях!!!

О чьих детях забота?

О всех детях земли Пензенской.

Попов вот только не надо приглашать,а-то дети перепутают и будут просить подарки,а они сами подарков ждут.

Гость|18.12.2019 10:13|

Все дети земли Пензенской будут в драмтеатре? Или только правильные?

Гость|18.12.2019 10:16|

Гость писал(a):

Все дети земли Пензенской будут в драмтеатре? Или только правильные?
Только правильные и достойные.а другие пусть в церковь на ёлку идут,заодно поучитесь смирению,терпению,послушанию,для будущих своих господ.

Имя: Гость
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