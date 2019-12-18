18.12.2019 | 08:55

27 декабря схему движения транспорта в центре Пензы временно изменят. Мера направлена на обеспечение безопасности участников губернаторской новогодней елки, которая по традиции пройдет в драматическом театре имени А. В. Луначарского.

«Схема предусматривает прекращение движения автотранспортных средств с 6:00 до 16:00 на участке автомобильной дороги по ул. Бакунина от ул. Кирова до ул. Володарского (кроме транспорта общего пользования)», - сообщили в пресс-службе пензенской мэрии.

Кроме того, по обеим сторонам улицы Бакунина на этот же период времени ограничат стоянку автотранспортных средств (кроме автобусов, которые будут перевозить детей).

Гостями губернаторской елки станут дети, отличившиеся в учебе, спорте или творчестве, сироты и другие дети с трудной судьбой.

Два года назад в центре Пензы из-за губернаторской елки образовалась пробка. По словам горожан, которым в тот день нужно было проехать всего несколько остановок, в пути они провели почти час.