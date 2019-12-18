18.12.2019 | 16:54

В Пензе теперь есть новая зона для фотосессий. Около драматического театра появились олени со сказочной каретой. Особенно волшебно и красиво они выглядят, когда город накрывают сумерки. В ночи и гирлянды светят ярче.

«Очень нравится, все очень красиво, ярко. Фоткались вот с оленями», - рассказали горожанки.

Неспешно по Московской прошла группа мужчин, рассматривая иллюминацию, - глава региона в сопровождении подчиненных после рабочего дня продолжает держать руку на пульсе. К 15 декабря в Пензе должны были завершить украшение улиц к новогодним торжествам.

«Надо более активно заниматься муниципальной власти, чтобы у людей поднималось настроение от каких-то интересных новогодних световых решений. И необходимо уже сегодня проводить новогодние мероприятия, елки в школах, в детских садах. Это для детей сегодня то, что нужно, то, что дети ждут, мне кажется», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В 2019 году на площади Ленина возрождают традицию катания с горок. Монтаж конструкций уже начался. Там же появились и дополнительные украшения в виде светящихся конусов-елок.

«Чтобы город был привлекательным, светился и сверкал, нужно вкладывать больше денег. Мы ежегодно увеличиваем количество, приобретаем новые светящиеся элементы, в этом году приобретаем горки. Посмотрим, что будет в итоге со всеми элементами на площади Ленина, и в следующем году будем двигаться дальше - в другие микрорайоны, в другие общественные пространства», - пояснил глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

Предприятия и организации, которые проявили креативный подход к оформлению своих зданий и территорий, отметят отдельно. Традиционно в городе проходит конкурс на лучшее новогоднее украшение.