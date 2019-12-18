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Общество | Иван Белозерцев оценил праздничное убранство центра города

18.12.2019|16:54
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В Пензе теперь есть новая зона для фотосессий. Около драматического театра появились олени со сказочной каретой. Особенно волшебно и красиво они выглядят, когда город накрывают сумерки. В ночи и гирлянды светят ярче.

«Очень нравится, все очень красиво, ярко. Фоткались вот с оленями», - рассказали горожанки.

Неспешно по Московской прошла группа мужчин, рассматривая иллюминацию, - глава региона в сопровождении подчиненных после рабочего дня продолжает держать руку на пульсе. К 15 декабря в Пензе должны были завершить украшение улиц к новогодним торжествам.

«Надо более активно заниматься муниципальной власти, чтобы у людей поднималось настроение от каких-то интересных новогодних световых решений. И необходимо уже сегодня проводить новогодние мероприятия, елки в школах, в детских садах. Это для детей сегодня то, что нужно, то, что дети ждут, мне кажется», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В 2019 году на площади Ленина возрождают традицию катания с горок. Монтаж конструкций уже начался. Там же появились и дополнительные украшения в виде светящихся конусов-елок.

«Чтобы город был привлекательным, светился и сверкал, нужно вкладывать больше денег. Мы ежегодно увеличиваем количество, приобретаем новые светящиеся элементы, в этом году приобретаем горки. Посмотрим, что будет в итоге со всеми элементами на площади Ленина, и в следующем году будем двигаться дальше - в другие микрорайоны, в другие общественные пространства», - пояснил глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

Предприятия и организации, которые проявили креативный подход к оформлению своих зданий и территорий, отметят отдельно. Традиционно в городе проходит конкурс на лучшее новогоднее украшение.

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Гость|18.12.2019 18:44|

Нравится вам ёлочка?

Гость|18.12.2019 18:47|

penzainform.ru писал(a):

Это для детей сегодня то, что нужно, то, что дети ждут, мне кажется», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
перекрестился?

Гость|18.12.2019 19:03|

Вздрогнул

Гость|18.12.2019 19:06|

penzainform.ru писал(a):

то, что дети ждут,
Дети очень ждали, когда смогут покататься на речных трамвайчиках, которые дяденька губернатор обещал, но так и не дождались...

Гость|18.12.2019 19:11|

Гость писал(a):

Нравится вам ёлочка?
А там на площади Ленина разве ёлка ?Ёлка это дерево с ветвями ,даже искусственная ,а там на площади мохнатый туевидный конус со звездой NATO наверху.

Гость|18.12.2019 19:15|

Гость писал(a):

Дядя, ты дурак? 18-е число если что.
Ну вздрогнул человек, лишнего... Ну потерялся в датах... Ну с кем не бывает?!...

Гость|18.12.2019 19:27|

penzainform.ru писал(a):

И необходимо уже сегодня проводить новогодние мероприятия, елки в школах, в детских садах. Это для детей сегодня то, что нужно, то, что дети ждут, мне кажется», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ДЕТИ ЖДУТ,КОГДА ТЫ ПРЕКРАТИШЬ СПОНСИРОВАТЬ РПЦ,СПОРТИВНЫЕ КРУЖКИ ВЗРОСЛЫХ ДАРМОЕДОВ И НЕПОНЯТНОЕ СБОРИЩЕ КАРАОКЕ-ПЕВЦОВ.ЖДУТ,КОГДА ДЕТСКИЕ КРУЖКИ И СЕКЦИИ СТАНУТ ПОЛНОСТЬЮ БЕСПЛАТНЫМИ И ДО НИХ МОЖНО БЫЛО БЫ НЕДОРОГО ДОБРАТЬСЯ.

Гость|18.12.2019 19:42|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Дядя, ты дурак? 18-е число если что.
Ну вздрогнул человек, лишнего... Ну потерялся в датах... Ну с кем не бывает?!...
У него запросто.

Имя: Гость
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