18.12.2019 | 09:26

847 пожилых жителей Пензенской области были доставлены в медицинские учреждения на диспансеризацию спецтранспортом. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова.

Специально для этих целей было закуплено 34 автомобиля, которые поступили в учреждения социальной защиты.

Поездка пенсионера на диспансеризацию является однократной. Однако, если у человека выявлено заболевание, которое требует дополнительного обследования, его доставят в медучреждение второй раз.

Услугой доставки специальным транспортом на диспансеризацию могут воспользоваться жители области старше 65 лет.

2 декабря губернатор Иван Белозерцев высказал недовольство тем, как используются закупленные за 43 млн рублей автомобили. По его мнению, машины больше стоят в гаражах, чем приносят пользу.

Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан объяснил ситуацию тем, что предварительно нужно выявить пенсионеров, нуждающихся в доставке на диспансеризацию спецтранспортом, а также разработать план перевозки.