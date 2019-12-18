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Общество | 847 пензенских пенсионеров приехали на диспансеризацию на спецтранспорте

18.12.2019|09:26
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847 пожилых жителей Пензенской области были доставлены в медицинские учреждения на диспансеризацию спецтранспортом. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова.

Специально для этих целей было закуплено 34 автомобиля, которые поступили в учреждения социальной защиты.

Поездка пенсионера на диспансеризацию является однократной. Однако, если у человека выявлено заболевание, которое требует дополнительного обследования, его доставят в медучреждение второй раз.

Услугой доставки специальным транспортом на диспансеризацию могут воспользоваться жители области старше 65 лет.

2 декабря губернатор Иван Белозерцев высказал недовольство тем, как используются закупленные за 43 млн рублей автомобили. По его мнению, машины больше стоят в гаражах, чем приносят пользу.

Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан объяснил ситуацию тем, что предварительно нужно выявить пенсионеров, нуждающихся в доставке на диспансеризацию спецтранспортом, а также разработать план перевозки.

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Гость|18.12.2019 10:02|

На выборы также будут возить?

Гость|18.12.2019 10:12|

Нашли чем похвалиться.

Имя: Гость
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