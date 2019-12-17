17.12.2019 | 11:46

Во вторник, 17 декабря, на площади Ленина в Пензе приступили к сборке двух деревянных горок - для взрослых и детей. Информация об этом появилась на странице мэра города Андрея Лузгина в Instagram.

«Заливаться будет непосредственно конструкция, что позволит сохранить покрытие площади», - поясняется в комментарии к посту.

Горки поменьше планируют установить в сквере Бессмертного полка и «Могилевском дворике».

Традиционно убранству площади Ленина уделяют большое внимание. Помимо горок там стоит конструкция «Олени», домик Деда Мороза, со стороны улицы Кирова и Московской сияют цифры «2020», смонтированы торговые павильоны, где в период новогодних гуляний можно будет купить чай, кофе, выпечку и сувениры.