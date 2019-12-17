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Общество | На площади Ленина начали монтировать деревянные горки

17.12.2019|11:46
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Во вторник, 17 декабря, на площади Ленина в Пензе приступили к сборке двух деревянных горок - для взрослых и детей. Информация об этом появилась на странице мэра города Андрея Лузгина в Instagram.

«Заливаться будет непосредственно конструкция, что позволит сохранить покрытие площади», - поясняется в комментарии к посту.

Горки поменьше планируют установить в сквере Бессмертного полка и «Могилевском дворике».

Традиционно убранству площади Ленина уделяют большое внимание. Помимо горок там стоит конструкция «Олени», домик Деда Мороза, со стороны улицы Кирова и Московской сияют цифры «2020», смонтированы торговые павильоны, где в период новогодних гуляний можно будет купить чай, кофе, выпечку и сувениры.

Источник — www.instagram.com/andreyluzgin
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Гость|17.12.2019 12:03|

Правильно, буртасы достойны всего именно из говна и палок.

Гость|17.12.2019 12:36|

Нашим детям нужна настоящая,не железная Ёлка.

Гость|17.12.2019 12:46|

Гость писал(a):

Нашим детям нужна настоящая
Настоящее за плату.

Имя: Гость
Комментарий:

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