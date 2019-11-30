30.11.2019 | 16:15

Пример для подражания - если не по части оригинальности дизайнерского новогоднего оформления, то исполнительность шагает впереди. Здание мэрии к зимним праздникам украшено. От него и главную городскую елку видно.

А вот на каких улицах недостаточно лампочек, где консоли то загораются, то гаснут, смотрели чиновники из автобуса.

Это был первый предновогодний объезд города. По ходу движения главы районов рассказывали, где добавили огня, где должны поставить елку.

«Мы планируем дойти до улицы Толстого, докуда растут каштаны. Также зеленые ели, которые есть, мы оформляем дополнительно белт-лайтом», - сообщила глава администрации Ленинского района г. Пензы Надежда Москвитина.

Что касается центральных улиц и проспектов, то они к 1 декабря не до конца и не в полной мере, но украшены. Не все предприятия бизнеса подключились к новогоднему оформлению своих объектов, отмечают чиновники. Но есть над чем работать и муниципалитету.

«У нас же договоренность с энергетиками, что мы подсветим еще два сквера и сквер в границах Лермонтова - Карла Маркса. Там работы когда мы планируем выполнить?» - задал вопрос глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

«Сквер Славы, «Копилка пословиц», Пушкина, сквер Белинского и сквер с улицы Лермонтова, там, где он примыкает к Спасскому кафедральному собору, - к двенадцатому числу», - ответил первый заместитель главы администрации г. Пензы Сергей Волков.

Традиционно основные силы брошены на убранство площади Ленина. В этом году на ней не только хороводы водить будут, но и кататься.

«Горки деревянные, заливные. Одна из них большая - для взрослых, одна горка поменьше, для детей», - пояснил Андрей Лузгин.

«Будет стоять конструкция «Олени», также будет стоять большая конструкция «Олени и сани» около драмтеатра», - заявила начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

Со стороны улицы Кирова уже сияют цифры «2020», такие же установят и на Московской. На площади смонтировали торговые павильоны, где в период новогодних гуляний можно будет купить чай, кофе, выпечку и сувениры.