14.12.2019 | 11:26

В пятницу, 13 декабря, активные жители Пензы воспользовались возможностью бесплатно позаниматься во дворце спорта «Рубин». Так в городе стартовал проект «Спортивное долголетие».

«В первый день акции дворец спорта посетили около 50 человек. Лица среднего и старшего возраста прошли занятия оздоровительной гимнастикой. Также наиболее популярными направлениями стали катание на коньках на ледовой арене и сектор настольного тенниса», - рассказали в пресс-службе администрации Пензы.

Бесплатные занятия в «Рубине» проходят для горожан в возрасте 50+ по пятницам с 10:00 до 12:00.

Свободный доступ в это время открыт в легкоатлетический манеж, на ледовую арену, в сектор настольного тенниса и зал для игры в мини-футбол. А пензенцы, пользующиеся «Личным кабинетом» на сайте gto.ru, могут попробовать свои силы в сдаче нормативов комплекса.