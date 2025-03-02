Из пензенцев - участников СВО сделают чиновников

02.03.2025 | 15:15

В регионе запустят программу «Герои Пензенского края», которая предусматривает образование участников СВО и развитие у них профессиональных навыков для работы в органах государственной и муниципальной власти. Соответствующий указ губернатора сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Участников проекта отберут из числа тех, кто имеет высшее образование, нужный уровень подготовки к обучению по программе, а также опыт управленческой деятельности. Формированием списка займется специально созданный для этого общественный совет, состав которого утвердит глава региона.

«Не допускаются к отбору для участия в программе участники СВО в случаях осуждения к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности государственной или муниципальной гражданской службы, по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законодательством порядке судимости», - указывается в документе.

Будущие герои Пензенского края должны будут заполнить электронную анкету, пройти тестирование и составить эссе объемом от 300 до 600 символов (без пробелов). После этого их допустят до собеседования, где им предложат уточняющие вопросы и дополнительные задания «для оценки управленческого потенциала».

Участвовать в программе смогут как ветераны СВО, так и действующие военнослужащие, находящиеся на территории проведения спецоперации.