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Спорт

Жители ПФО потратили в спортзалах почти 2 миллиарда рублей

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В прошлом году россияне потратили более 40 млрд рублей на спортивные товары, одежду и услуги спортклубов. По сравнению с 2023-м траты увеличились на 34%. Спрос на спортивное питание также значительно увеличился, сообщает ВТБ.

Пиковые значения трат на спорттовары и одежду зафиксированы в декабре - по сравнению с январем они выросли практически в 2 раза. Средний чек на эти категории составил 3,4 тыс. рублей.

Основной спрос на товары и одежду для спорта традиционно отмечен в Москве и Московской области, Приволжском федеральном округе, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - в этих регионах он увеличился примерно в 1,5 раза.

Самый высокий средний чек зафиксирован в Москве - 5,6 тыс. рублей. Немного ниже он в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (4 тыс.), а также в Дальневосточном федеральном округе (3,3 тыс.) и Северо-Кавказском федеральном округе (3,2 тыс.). Самый низкий средний чек - в Центральном федеральном округе (2,2 тыс. рублей).

Расходы россиян в спортзалах также увеличились. Так, клиенты ВТБ в прошлом году потратили в спортивных клубах 18 млрд рублей, что на 37% больше, чем за 2023-й.

Наибольшие расходы в спортзалах зафиксированы у жителей следующих регионов:

- Москва и Московская область - 8,2 млрд;

- Приволжский федеральный округ - 1,8 млрд;

- Санкт-Петербург и Ленинградская область - 1,8 млрд;

- Сибирский федеральный округ - 1,4 млрд;

- Уральский федеральный округ - 1,3 млрд.

Самый высокий средний чек отмечен в Москве (3,9 тыс. рублей), а самый низкий - в Северо-Западном федеральном округе (1,4 тыс.).

«Здоровый образ жизни с каждым годом становится популярнее: спрос на спортивную одежду, тренировки и питание регулярно растет. Забота о своем здоровье и хорошем самочувствии требует инвестиций, поэтому россияне готовы выделять все больше своего бюджета на спорт», - прокомментировал руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.

Значительный рост также показал сегмент спортивного питания. Увеличился спрос на протеиновые снеки, протеиновое печенье, спортивные напитки, протеиновые десерты и батончики. Единственной категорией, где наблюдалось снижение, стал протеиновый шоколад.

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Источник — фото пресс-службы ВТБ
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