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Общество | Пензенцы в возрасте 50+ смогут бесплатно заниматься в ДС «Рубин»

10.12.2019|10:36
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В пензенском дворце спорта «Рубин» для горожан в возрасте от 50 лет и старше будут проходить бесплатные занятия. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

По пятницам с 10:00 до 12:00 свободный доступ будет открыт в легкоатлетический манеж, на ледовую арену, в сектор настольного тенниса и зал для игры в мини-футбол.

Также пензенцы, имеющие личный кабинет на сайте ГТО, смогут попробовать свои силы в сдаче нормативов комплекса.

Первое бесплатное посещение «Рубина» состоится в пятницу, 13 декабря.

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Гость|10.12.2019 11:06|

penzainform.ru писал(a):

для горожан в возрасте от 50 лет и старше будут проходить бесплатные занятия.
penzainform.ru писал(a):
По пятницам с 10:00 до 12:00 свободный доступ будет открыт в легкоатлетический манеж, на ледовую арену, в сектор настольного тенниса и зал для игры в мини-футбол.
2 часа в не самое удобное время выглядит как подачка,и отчёт наверх о такой работе для галочки.Палку перед начальством срубили ,отчитались,а дальше?Интересно у них хоть капля совести осталась? :(

penzainform.ru писал(a):

Первое бесплатное посещение «Рубина» состоится в пятницу, 13 декабря.
Первое и последнее!?

Гость|10.12.2019 11:13|

Гость писал(a):

2 часа в не самое удобное время
Для бабушек в желтеньких дождевичках не такое это и не неудобное время... А они как раз тот электорат, который как раз за почетного проголосует.

Гость|10.12.2019 11:35|

penzainform.ru писал(a):

По пятницам с 10:00 до 12:00 свободный доступ будет открыт
А чиновники в курсе, что пятница- это РАБОЧИЙ день? И люди в 50 лет работают? тогда для кого выделили это нмкчемное время? Так бы и говорили: пенсионеры смогут бесплатно заниматься.

Гость|10.12.2019 11:41|

с 5-00 до 6-00 сввободно?

А почему только один раз.

от 50+ до 60 все на работе . Кому все это? Для галочки

Гость|10.12.2019 11:47|

А мне нравица. 80+

Имя: Гость
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