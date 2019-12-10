10.12.2019 | 10:36

В пензенском дворце спорта «Рубин» для горожан в возрасте от 50 лет и старше будут проходить бесплатные занятия. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

По пятницам с 10:00 до 12:00 свободный доступ будет открыт в легкоатлетический манеж, на ледовую арену, в сектор настольного тенниса и зал для игры в мини-футбол.

Также пензенцы, имеющие личный кабинет на сайте ГТО, смогут попробовать свои силы в сдаче нормативов комплекса.

Первое бесплатное посещение «Рубина» состоится в пятницу, 13 декабря.