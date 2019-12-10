В пензенском дворце спорта «Рубин» для горожан в возрасте от 50 лет и старше будут проходить бесплатные занятия. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
По пятницам с 10:00 до 12:00 свободный доступ будет открыт в легкоатлетический манеж, на ледовую арену, в сектор настольного тенниса и зал для игры в мини-футбол.
Также пензенцы, имеющие личный кабинет на сайте ГТО, смогут попробовать свои силы в сдаче нормативов комплекса.
Первое бесплатное посещение «Рубина» состоится в пятницу, 13 декабря.
penzainform.ru писал(a):penzainform.ru писал(a):2 часа в не самое удобное время выглядит как подачка,и отчёт наверх о такой работе для галочки.Палку перед начальством срубили ,отчитались,а дальше?Интересно у них хоть капля совести осталась? :(
penzainform.ru писал(a):Первое и последнее!?