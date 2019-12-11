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Общество | В Заречный привезут мощи святой Матроны Московской

11.12.2019|08:12
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Православные зареченцы смогут поклониться мощам святой блаженной Матроны Московской. Их доставят в храм-часовню целителя Пантелеймона, расположенный на территории больничного городка, вечером в пятницу, 13 декабря.

Верующие обращаются к святой Матроне в разных жизненных ситуациях. Она считается помощницей в любых скорбях.

«Молебен с акафистом особо почитаемой в России святой будут служить в храме-часовне ежедневно в 13 часов», - сообщает портал «Заречье сегодня».

Зареченские верующие смогут поклониться святыне до 20 декабря. Часы работы храма – с 7:00 до 19:00.

Мощи святой Матроны привозят в закрытый город регулярно. В прошлый раз православная реликвия побывала здесь в июле 2019 года.

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Гость|11.12.2019 08:42|

Очередные гастроли.

Гость|11.12.2019 08:51|

А афонские уже уехали? Плотный график?

Гость|11.12.2019 08:56|

Гость писал(a):

А афонские уже уехали? Плотный график?
Да уж, не каждые мощи смогут побывать в Заречном

Гость|11.12.2019 08:58|

Бесовское Зареченское подворье? Заваливают всё новыми мощами. Они хоть не пахнут? Ой,это деньги не пахнут.

Не разрешайте детям целовать там,что либо. Вы в кафе или ресторане не едите с туберкулёзными бомжами с одной тарелки.

Гость|11.12.2019 09:28|

а библия одобряет поклонение мощам?

или это выдумка тех жрецов, у которых нет ни томаса, ни рукоположения?

Имя: Гость
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