11.12.2019 | 08:12

Православные зареченцы смогут поклониться мощам святой блаженной Матроны Московской. Их доставят в храм-часовню целителя Пантелеймона, расположенный на территории больничного городка, вечером в пятницу, 13 декабря.

Верующие обращаются к святой Матроне в разных жизненных ситуациях. Она считается помощницей в любых скорбях.

«Молебен с акафистом особо почитаемой в России святой будут служить в храме-часовне ежедневно в 13 часов», - сообщает портал «Заречье сегодня».

Зареченские верующие смогут поклониться святыне до 20 декабря. Часы работы храма – с 7:00 до 19:00.

Мощи святой Матроны привозят в закрытый город регулярно. В прошлый раз православная реликвия побывала здесь в июле 2019 года.