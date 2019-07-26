26.07.2019 | 11:47

В субботу, 27 июля, в Заречный привезут мощи святой блаженной Матроны Московской. Их разместят в строящемся храме во имя преподобного Серафима Саровского на улице Заречной. Здесь они пробудут до 11 августа.

Торжественная встреча ковчега с мощами начнется в 16:30.

Приложиться к святыне зареченцы смогут ежедневно. Храм работает с 6:00 до 19:00.

«Верующие обращаются к святой в самых разных жизненных ситуациях. Она молитвенница о душах и скорая помощница в любых скорбях», - пишет портал «Заречье сегодня».

Мощи святой привезут в закрытый город не впервые. В прошлый раз православная реликвия побывала здесь в марте 2018 года.