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Общество | В Заречный прибудут мощи святой Матроны Московской

26.07.2019|11:47
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В субботу, 27 июля, в Заречный привезут мощи святой блаженной Матроны Московской. Их разместят в строящемся храме во имя преподобного Серафима Саровского на улице Заречной. Здесь они пробудут до 11 августа.

Торжественная встреча ковчега с мощами начнется в 16:30.

Приложиться к святыне зареченцы смогут ежедневно. Храм работает с 6:00 до 19:00.

«Верующие обращаются к святой в самых разных жизненных ситуациях. Она молитвенница о душах и скорая помощница в любых скорбях», - пишет портал «Заречье сегодня».

Мощи святой привезут в закрытый город не впервые. В прошлый раз православная реликвия побывала здесь в марте 2018 года.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|26.07.2019 11:55|

все билеты проданы?

Гость|26.07.2019 11:57|

Мощи Канделаки когда привезут?

Гость|26.07.2019 11:57|

penzainform.ru писал(a):

Мощи святой привезут в закрытый город не впервые.
мощам что,пропуск выписали?

Гость|26.07.2019 11:57|

Шоу бизнес РПЦ

Гость|26.07.2019 11:58|

Деньги, деньги, дребеденьги,

Позабыв покой и лень,

Вози мощи, делай деньги,

А остальное всё - дребедень!

Гость|26.07.2019 12:00|

ну и какую часть тела к этим мощам прикладывать?

Гость|26.07.2019 12:00|

penzainform.ru писал(a):

«Верующие обращаются к святой в самых разных жизненных ситуациях. Она молитвенница о душах и скорая помощница в любых скорбях», - пишет портал «Заречье сегодня».
Толк то есть?

Может рождаемость повышается (через установленные сроки разумеется), или смертность снижается или ещё какие какие жизненные параметры снижаются/повышается.

Что объективно меняется при нахождении мощей в населённом пункте?

То что проходимость в храме увеличивается со "скупкой"/"пожертвованием" сопутствующих атрибутов это понятно, но что для людей меняется?

Гость|26.07.2019 12:00|

Гость писал(a):

ну и какую часть тела к этим мощам прикладывать?
Причинную.

Гость|26.07.2019 12:04|

И эти мощепоклонники еще имеют наглость верещать о том, что В.И. Ленина необходимо захоронить, т.к. он, видите ли, не по христиански похоронен...

А отпиливать части тела умершего человека и устраивать гастроли этим останкам, это звездец как по христиански...

Гость|26.07.2019 12:07|

Скажите, а какую часть тела этой тетеньки привезут?

Гость|26.07.2019 12:31|

А Иисус почему-то про мощи ничего не говорил.

Имя: Гость
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