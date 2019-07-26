В субботу, 27 июля, в Заречный привезут мощи святой блаженной Матроны Московской. Их разместят в строящемся храме во имя преподобного Серафима Саровского на улице Заречной. Здесь они пробудут до 11 августа.
Торжественная встреча ковчега с мощами начнется в 16:30.
Приложиться к святыне зареченцы смогут ежедневно. Храм работает с 6:00 до 19:00.
«Верующие обращаются к святой в самых разных жизненных ситуациях. Она молитвенница о душах и скорая помощница в любых скорбях», - пишет портал «Заречье сегодня».
Мощи святой привезут в закрытый город не впервые. В прошлый раз православная реликвия побывала здесь в марте 2018 года.
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