В Спасском соборе продолжают воссоздавать росписи

21.09.2025 | 11:23

Внутри Спасского кафедрального собора продолжают воссоздавать росписи. Об этом сообщили в региональном министерстве по охране памятников истории и культуры.

Выдано разрешение на проведение новых работ. Они включат в себя роспись западного трансепта (поперечная часть здания), северо-западного и юго-западного компартиментов (угловые пространства) и южного нефа храма.

Рабочие выполнят золочение, восстановят фрески, орнаменты, обработают искусственный мрамор.

«Срок действия разрешения - декабрь 2025 года», - сообщили в министерстве.

К росписи Спасского собора приступили в марте 2024 года.

Ранее специалисты завершили роспись левого придела, центрального купола и барабана. Затем художники перешли в Екатерининский (южный) придел и западное крыло храма.