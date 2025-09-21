В Спасском соборе продолжают воссоздавать росписи

Внутри Спасского кафедрального собора продолжают воссоздавать росписи. Об этом сообщили в региональном министерстве по охране памятников истории и культуры.
Выдано разрешение на проведение новых работ. Они включат в себя роспись западного трансепта (поперечная часть здания), северо-западного и юго-западного компартиментов (угловые пространства) и южного нефа храма.
Рабочие выполнят золочение, восстановят фрески, орнаменты, обработают искусственный мрамор.
«Срок действия разрешения - декабрь 2025 года», - сообщили в министерстве.
К росписи Спасского собора приступили в марте 2024 года.
Ранее специалисты завершили роспись левого придела, центрального купола и барабана. Затем художники перешли в Екатерининский (южный) придел и западное крыло храма.