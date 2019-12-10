10.12.2019 | 08:32

Проблема с дорогой на улице Бекешской стала одной из тем оперативного совещания, состоявшегося в администрации Пензы во вторник, 10 декабря.

«Замечательное видео с улицы Бекешской в очередной раз подтвердило, что мы слабо организуем работы по уборке снега в частном секторе», - заявил мэр Пензы Андрей Лузгин.

Он отметил, что проблемные аварийно опасные участки есть и на Бугровке, и в других зонах с рельефным перепадом.

«Но там, к счастью, видеокамера не стоит», - сыронизировал он.

2 декабря крутой склон на Бекешской не смог преодолеть ВАЗ-2110. Автомобиль слетел вниз. Видео с моментом ДТП опубликовала местная жительница, которая каждый год снимает подобные инциденты возле своего дома.

После того как ролик показал один из федеральных каналов, на проблему обратил внимание Александр Бастрыкин. Он поручил главе местного следственного управления СКР Дмитрию Матушкину провести процессуальную проверку и дать оценку действию или бездействию лиц, ответственных за безопасность дорог.