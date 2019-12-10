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Общество | Мэр Пензы отреагировал на видео с моментом ДТП на ул. Бекешской

10.12.2019|08:32
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Проблема с дорогой на улице Бекешской стала одной из тем оперативного совещания, состоявшегося в администрации Пензы во вторник, 10 декабря.

«Замечательное видео с улицы Бекешской в очередной раз подтвердило, что мы слабо организуем работы по уборке снега в частном секторе», - заявил мэр Пензы Андрей Лузгин.

Он отметил, что проблемные аварийно опасные участки есть и на Бугровке, и в других зонах с рельефным перепадом.

«Но там, к счастью, видеокамера не стоит», - сыронизировал он.

2 декабря крутой склон на Бекешской не смог преодолеть ВАЗ-2110. Автомобиль слетел вниз. Видео с моментом ДТП опубликовала местная жительница, которая каждый год снимает подобные инциденты возле своего дома.

После того как ролик показал один из федеральных каналов, на проблему обратил внимание Александр Бастрыкин. Он поручил главе местного следственного управления СКР Дмитрию Матушкину провести процессуальную проверку и дать оценку действию или бездействию лиц, ответственных за безопасность дорог.

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Гость|10.12.2019 08:44|

Как сказал однажды наш кормчий - если нет дорог, зачем вам машины? И вообще там полно "буржуев" живет. Сделали бы себе (и людям) дорогу. А то без Ильина теперь ...

Гость|10.12.2019 08:45|

penzainform.ru писал(a):

Он отметил, что проблемные аварийно опасные участки есть и на Бугровке, и в других зонах с рельефным перепадом.

«Но там, к счастью, видеокамера не стоит», - сыронизировал он.

Я уже поставил. За прошлую зиму 1 раз снег чистили и то плохенько! Тротуаров нет. Пройти и проехать затруднительно.

Гость|10.12.2019 08:47|

«Но там, к счастью, видеокамера не стоит», - сыронизировал он.

Глумятся открыто выродки.

Гость|10.12.2019 08:51|

Мэр будьте честны, слабо организована уборка снега была и с городских улиц. Сугробы столяли выше человеческого роста. Посмотрим, что будет в этом году.

Гость|10.12.2019 08:52|

И главное, ничего не изменится!

Гость|10.12.2019 08:57|

10.12.2019 08:52|

И главное, ничего не изменится!

Это точно если на главных дорогах колеи образуются ледяные то, что говорить о таких примыкающих дорогах.

Гость|10.12.2019 09:05|

Ой как мне нравятся такие разговоры! Можно подумать наши "слуги народа" вместе с роднёй на другой планете живут!

На работу их возят с завязанными глазами, смотрят они в свободное время исключительно "Кисель-ТВ", слушают радио "Радонеж"!

Нормативы уборки улиц есть?

Ответственные за участки есть?

Где результат?

Навеяло мусолением военной тематики, вспомните приказ №227 (имел целью ликвидировать пораженческие настроения в войсках, повысить уровень дисциплины и ответственности командного состава),

вспомните "Невский пяточек" (не смог добиться результата командиром подразделения в следующий бой был большой шанс пойти рядовым).

А то как то избирательно войну вспоминают.

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