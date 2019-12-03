03.12.2019 | 08:33

В интернете появилась запись, сделанная на одном из наиболее аварийных в Пензе участков – склоне горы на улице Бекешской. Видео опубликовала в понедельник, 2 декабря, местная жительница Галина Арбузова, которая каждый год снимает подобные инциденты возле своего дома.

«Слалом от автоваза! 4-й сезон открыт», - написала женщина.

На кадрах запечатлено, как с горы задним ходом слетает ВАЗ-2110, не справившийся с крутым подъемом. Машина движется с приличной скоростью.

Жители улицы Бекешской неоднократно говорили, что участок опасен. В 2016 году в интернете появился ролик, на котором женщина с санками отходила от дома, а затем с горки летел неуправляемый УАЗ. После этого Галина Арбузова стала активно привлекать внимание к проблеме.

ДТП продолжились. В январе 2017-го такси влетело в стоявшую на склоне «Газель», в ноябре – машина скатилась вниз без водителя. Около года назад аналогичный инцидент случился с внедорожником.

Пензенцы не сомневаются: случай с «десяткой» - не последний.

«Ждем еще выпусков», - написал один из пользователей местной группы в соцсети «ВКонтакте».