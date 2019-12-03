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Глас народа | На горе на улице Бекешской открылся очередной сезон ДТП

03.12.2019|08:33
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В интернете появилась запись, сделанная на одном из наиболее аварийных в Пензе участков – склоне горы на улице Бекешской. Видео опубликовала в понедельник, 2 декабря, местная жительница Галина Арбузова, которая каждый год снимает подобные инциденты возле своего дома.

«Слалом от автоваза! 4-й сезон открыт», - написала женщина.

На кадрах запечатлено, как с горы задним ходом слетает ВАЗ-2110, не справившийся с крутым подъемом. Машина движется с приличной скоростью.

Жители улицы Бекешской неоднократно говорили, что участок опасен. В 2016 году в интернете появился ролик, на котором женщина с санками отходила от дома, а затем с горки летел неуправляемый УАЗ. После этого Галина Арбузова стала активно привлекать внимание к проблеме.

ДТП продолжились. В январе 2017-го такси влетело в стоявшую на склоне «Газель», в ноябре – машина скатилась вниз без водителя. Около года назад аналогичный инцидент случился с внедорожником.

Пензенцы не сомневаются: случай с «десяткой» - не последний.

«Ждем еще выпусков», - написал один из пользователей местной группы в соцсети «ВКонтакте».

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Гость|03.12.2019 08:40|

все ближе и ближе к дому. Следующий раз наверно въедет в камеру и снесет забор

Гость|03.12.2019 08:45|

Сначала кого-нибудь убьет, а потом зашевелятся.

Гость|03.12.2019 08:45|

напишите лучше про замес у 6ой больнички, сегодня 20 минут в пробке стояли

Гость|03.12.2019 08:46|

Ух ты круто. Сурские горки. Можно туристов сюда привлекать.

Гость|03.12.2019 08:56|

Покажите губернатору,может вздрогнет.

Гость|03.12.2019 09:03|

Классный сериал!

Гость|03.12.2019 09:04|

Гость писал(a):

Гость|03.12.2019 08:56|

Покажите губернатору,может вздрогнет.

Сдрисни отседова. Не порть людям настроение

Гость|03.12.2019 09:10|

Гора дураков

Гость|03.12.2019 09:12|

Нельзя так верить жоповозки и резине.

Гость|03.12.2019 09:14|

Гость писал(a):

Сдрисни отседова. Не порть людям настроение
Бухал всю ночь?

Гость|03.12.2019 09:19|

Гость писал(a):

Гость|03.12.2019 09:14|

Гость писал(a):

Сдрисни отседова. Не порть людям настроение

Бухал всю ночь

Завидую

Гость|03.12.2019 09:35|

Это Тазобрак... Ещё не один Ленд крузер, порш, БМВ и тд не скатывался назад ещё буханка в помощь

Гость|03.12.2019 09:41|

буханка тож скатывалась :)

на месте хозяина я бы забор их железа 10 сделал бы - бронированный.

Имя: Гость
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