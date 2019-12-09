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Общество | В Кузнецке соберут деньги на подарки для детей с трудной судьбой

09.12.2019|08:45
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В Кузнецке готовятся к рождественской благотворительной акции «В ожидании чуда». Она пройдет 22 декабря в творческом центре «Родина».

Местные творческие коллективы проведут для кузнечан концерт. Кроме того, в рамках акции организуют выставку работ учащихся художественных школ на тему «Добро глазами детей» и благотворительную ярмарку товаров ручной работы.

«По традиции собранные средства будут переданы в Центр социальной поддержки граждан «Содействие» Кузнецкой епархии на приобретение сладких подарков детям из многодетных семей и детям с особенностями развития», - сообщили представители епархии.

В прошлом году на средства, собранные во время рождественской акции, было куплено почти 200 подарков.

Ранее сообщалось, что в Кузнецке объявлена акция «Новый год - вместе!». Присоединиться к ней и сделать подарки детям из нуждающихся семей могут все желающие.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|09.12.2019 09:02|

penzainform.ru писал(a):

собранные средства будут переданы в Центр социальной поддержки граждан «Содействие» Кузнецкой епархии
Зачем передавать средства граждан РПЦ? Они свои средста не хотят потратить,устав не позволяет?

Хотят быть хорошими за чужой счёт?

Гость|09.12.2019 10:17|

воруют вагонами на детей собирают крохами. и тут бородатые лапу положат

Имя: Гость
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