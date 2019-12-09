09.12.2019 | 08:45

В Кузнецке готовятся к рождественской благотворительной акции «В ожидании чуда». Она пройдет 22 декабря в творческом центре «Родина».

Местные творческие коллективы проведут для кузнечан концерт. Кроме того, в рамках акции организуют выставку работ учащихся художественных школ на тему «Добро глазами детей» и благотворительную ярмарку товаров ручной работы.

«По традиции собранные средства будут переданы в Центр социальной поддержки граждан «Содействие» Кузнецкой епархии на приобретение сладких подарков детям из многодетных семей и детям с особенностями развития», - сообщили представители епархии.

В прошлом году на средства, собранные во время рождественской акции, было куплено почти 200 подарков.

Ранее сообщалось, что в Кузнецке объявлена акция «Новый год - вместе!». Присоединиться к ней и сделать подарки детям из нуждающихся семей могут все желающие.