Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|24 ноя 2019|12:58
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
  70.90  |  $  64.26

Общество | В Кузнецке стартовала акция «Новый год - вместе!»

24.11.2019|11:45
Печать

Кузнечанам предлагают присоединиться к ежегодной акции «Новый год - вместе!» и сделать подарки детям из нуждающихся семей.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, желающие внести свой вклад могут прийти по адресу: улица Ленина, 201, кабинет № 9. Дополнительная информация доступна по телефону 2-09-06.

Малыши из многодетных или оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей, воспитанники отделения социальной реабилитации несовершеннолетних получат новогодние подарки в канун праздников. В 2018 году подобная акция позволила порадовать более 1 000 юных горожан.

В последний раз неравнодушные кузнечане помогали собирать нуждающихся ребят в школу. В рамках акции «Подарите детям радость», состоявшейся в преддверии 1 сентября, 350 школьникам выдали пакеты с тетрадями, ручками, карандашами, красками, линейками и цветной бумагой.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!