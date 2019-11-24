24.11.2019 | 11:45

Кузнечанам предлагают присоединиться к ежегодной акции «Новый год - вместе!» и сделать подарки детям из нуждающихся семей.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, желающие внести свой вклад могут прийти по адресу: улица Ленина, 201, кабинет № 9. Дополнительная информация доступна по телефону 2-09-06.

Малыши из многодетных или оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей, воспитанники отделения социальной реабилитации несовершеннолетних получат новогодние подарки в канун праздников. В 2018 году подобная акция позволила порадовать более 1 000 юных горожан.

В последний раз неравнодушные кузнечане помогали собирать нуждающихся ребят в школу. В рамках акции «Подарите детям радость», состоявшейся в преддверии 1 сентября, 350 школьникам выдали пакеты с тетрадями, ручками, карандашами, красками, линейками и цветной бумагой.