09.12.2019 | 10:34

Губернатор Иван Белозерцев решил подружиться с пользователями «ВКонтакте», для чего завел аккаунт в соцсети. Об этом стало известно в понедельник, 9 декабря.

«Вижу востребованность такой формы взаимодействия с людьми. В каждой социальной сети своя аудитория, поэтому считаю необходимым общаться на всех платформах», - пояснил глава региона.

Официальный аккаунт был создан 30 ноября. По состоянию на 10:30 9 декабря в списке его друзей числятся четыре человека, на странице шесть записей, в том числе «небольшой пост приветствия».

«Теперь я буду осваивать новое для меня пространство еще одной социальной сети: отвечать на вопросы; решать с вашей помощью проблемы, которые есть в Пензенской области; рассказывать о том, что делается для того, чтобы наш регион развивался и становился более комфортным.

Я всегда очень внимательно читаю все, что мне пишут в комментариях или лично. Я готов к конструктивной критике и обсуждению самых разных тем, но флуд, спам, оскорбления друг друга и откровенное хамство я никогда не приветствовал, не приветствую и приветствовать не буду. Будем друг к другу уважительны», - написал Иван Белозерцев.

В пресс-службе регионального правительства уточнили, что это уже четвертый аккаунт губернатора в соцсетях. Жители области активно комментируют его посты в «Одноклассниках», Instagram и Twitter.