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Общество | Иван Белозерцев завел аккаунт в соцсети «ВКонтакте»

09.12.2019|10:34
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Губернатор Иван Белозерцев решил подружиться с пользователями «ВКонтакте», для чего завел аккаунт в соцсети. Об этом стало известно в понедельник, 9 декабря.

«Вижу востребованность такой формы взаимодействия с людьми. В каждой социальной сети своя аудитория, поэтому считаю необходимым общаться на всех платформах», - пояснил глава региона.

Официальный аккаунт был создан 30 ноября. По состоянию на 10:30 9 декабря в списке его друзей числятся четыре человека, на странице шесть записей, в том числе «небольшой пост приветствия».

«Теперь я буду осваивать новое для меня пространство еще одной социальной сети: отвечать на вопросы; решать с вашей помощью проблемы, которые есть в Пензенской области; рассказывать о том, что делается для того, чтобы наш регион развивался и становился более комфортным.

Я всегда очень внимательно читаю все, что мне пишут в комментариях или лично. Я готов к конструктивной критике и обсуждению самых разных тем, но флуд, спам, оскорбления друг друга и откровенное хамство я никогда не приветствовал, не приветствую и приветствовать не буду. Будем друг к другу уважительны», - написал Иван Белозерцев.

В пресс-службе регионального правительства уточнили, что это уже четвертый аккаунт губернатора в соцсетях. Жители области активно комментируют его посты в «Одноклассниках», Instagram и Twitter.

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Гость|09.12.2019 10:46|

(((((

Гость|09.12.2019 11:03|

Вань пасади стрючка

Гость|09.12.2019 11:04|

А где ? Все стёрли уже!

Гость|09.12.2019 11:11|

Господи, за что нам это?

Гость|09.12.2019 11:16|

Чтобы наш регион развивался и становился более комфортным.

Ваш да, развивается и комфортный исключительно для Вас

Гость|09.12.2019 11:16|

penzainform.ru писал(a):

Губернатор Иван Белозерцев решил подружиться с пользователями «ВКонтакте», для чего завел аккаунт в соцсети. Об этом стало известно в понедельник, 9 декабря.
Новость достойная понедельника.

Гость|09.12.2019 11:18|

Вижу востребованность такой формы взаимодействия с людьми. В каждой социальной сети своя аудитория, поэтому считаю необходимым общаться на всех платформах», - пояснил глава региона.

По чесноку написал бы уже,ВЫБОРЫ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ!

Гость|09.12.2019 11:19|

Вот шняга будет в ВК!

Гость|09.12.2019 11:21|

Ждем в ФБ

Гость|09.12.2019 11:32|

Не для того в 90-е Союз развалили, чтобы потом отвечать за что-то! Кто не у кормушки-извини, подвинься!

Гость|09.12.2019 11:46|

Оценка по упоминаниям, а не по работе.Любое упоминание кроме некролога полезно

Гость|09.12.2019 11:50|

Самая мусорная сеть, не солидно как-то в такой должности в Контактике сидеть, с пацанами о обо всём и ни о чём, беседы вести.

Имя: Гость
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