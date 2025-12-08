В 2026 году вырастут почти все пенсии и пособия

В 2026 году ожидается повышение практически всех видов государственной поддержки. Госбюджет предусматривает плановый порядок перерасчетов.
В частности будут проиндексированы:
- страховые пенсии - с 1 января на 7,6%. Стоимость 1 пенсионного балла станет 156,76 рубля, фиксированная часть – 9 584,69 (удваивается по достижении 80 лет или установлении инвалидности I группы).
Это повышение затронет и трудоустроенных пенсионеров, для которых 1 августа проведут еще одно - по сумме страховых взносов за предыдущий год.
- социальные пенсии по инвалидности и по старости, а также государственные - с 1 апреля, предположительно, на 6,8%;
- военные пенсии - исходя из денежного довольствия. Его коэффициент в начале года вырастет до 93,59%, 1 октября пройдет дополнительное повышение на 4%;
- пенсии летчикам и шахтерам - надбавка будет пересчитываться раз в квартал (1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября). Сумма определяется в каждом случае индивидуально;
- единовременные денежные выплаты (ЕДВ), полагающихся инвалидам, ветеранам боевых действий, Героям России и СССР и др., - с 1 февраля на уровень фактической инфляции по итогам 2025 года (предположительно 6,8%).
Кроме того, с 1 января вырастет минимальный размер оплаты труда – почти на 21%, до 27 093 рублей в месяц. Это означает, что станут больше выплаты по больничным листам и пособие по беременности и родам. Последнее составит от 125 000 до 172 тысяч рублей.
Также МРОТ влияет на алименты. Когда нет взаимного соглашения супругов, суд назначает 1/4 «минималки» на 1 ребенка, 1/3 – на 2, 1/2 - на 3 и больше.
Зарплаты бюджетников увеличатся с 1 января на 7,6%.
Перерасчеты затронут и выплаты семьям с детьми:
- единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля вырастет до 28 773 рублей, минимальное ежемесячное по уходу за ребенком до полутора лет - до 10 790, максимальная - до 83 021;
- единое пособие до 17 лет определяется по величине детского прожиточного минимума, он будет 18 371 рубль. Таким образом, 50%-я выплата составит 9 185,5 рубля, 75%-я - 13 778;
- максимальная «декретная» сумма повысится до 1,3 млн рублей;
- материнский капитал проиндексируют 1 февраля - до 737 204 рублей на первого ребенка и до 974 189 - на второго (если на первенца выплату не оформляли).
Новости по теме
- Пенсионеры могут узнать новый размер своей пенсии
- Для ряда граждан могут увеличить компенсацию расходов на ЖКУ
- В Госдуме высказались о будущем пенсионного возраста в России
- Жительнице Лунинского района заплатили за брак с участником СВО
- Опубликован декабрьский график перечисления пенсий и пособий
- Зареченке отказали в пособии на грудного ребенка из-за одной мелочи
- С начала года 268 многодетных пензячек вышли на пенсию досрочно
- Время службы добровольцем на СВО учтут в пенсии за выслугу лет
- Детям, рожденным через 300 дней после смерти отца, назначат выплату
- Объяснено, почему в регионе немолодые семьи не в приоритете
Последние новости
- В Пензе выплату на оплату проезда получают 3,3 тыс. детей участников СВО
- Денис Соболев: УК должны активно участвовать в благоустройстве дворов
- Мэрия Пензы напомнила об отключении холодной воды на сутки
- Из Пензы можно будет долететь до Краснодара
- Терминал оплаты туалета в Лермонтовском сквере модернизируют
- Синоптики: В Пензенской области ожидается снег
- На улице Кураева в Пензе изымут земельный участок и 11 квартир
- На Земле прогнозируются сильные магнитные бури
- Отключения света 9 декабря: список адресов
- Пензенские синоптики дали прогноз погоды на 8 декабря
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!