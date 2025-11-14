Пензенец оскорбил военных и стал фигурантом уголовного дела

14.11.2025 | 16:55

32-летнего жителя Пензенской области обвинили в пропаганде терроризма.

4 августа 2023 года мужчина оставил комментарий в одном из телеграм-каналов. В его словах нашли оправдание деятельности запрещенной в России проукраинской террористической организации.

По данному факту возбудили уголовное дело, расследование которого сейчас продолжается. Документируются другие эпизоды противоправной деятельности пензенца, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ РФ.

Мужчина во всем признался.

«Я разместил оскорбительный комментарий, в котором оскорбил военнослужащих Российской Федерации, а также поддержал террористическую организацию и ее действия, в чем очень сильно раскаялся на данный момент времени. Я очень люблю свою родину, Россию, уважаю правительство и нашего президента Владимира Владимировича Путина. Очень ценю наших бойцов и всю работу, которую они выполняют сейчас на переднем крае», - заявил обвиняемый.