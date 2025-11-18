Губернатор оценил подготовку региона к отопительному сезону

18.11.2025 | 15:28

В Пензенской области из 38 муниципальных образований паспорта готовности к отопительному периоду 2025/26 года выданы 37 органам местного самоуправления. Тему обсудили на заседании регионального правительства.

Губернатор Олег Мельниченко напомнил, что акты готовности должны были быть получены до 15 ноября, а паспорта - не позднее 20 ноября.

Министр ЖКХ и ГЗН Михаил Панюхин доложил, что подготовка к этой работе началась сразу после предыдущего отопительного сезона. «Досконально разбирали все недостатки, что и кому нужно сделать, вплоть до самой маленькой теплоснабжающей компании», - уточнил он.

В результате 17 муниципальных образований получили паспорта готовности с первой попытки и без замечаний: Башмаковский, Бессоновский, Камешкирский, Лопатинский, Мокшанский, Неверкинский, Сердобский районы; города Городище, Сурск, Сердобск, Никольск; районные поселки Башмаково, Беково, Чаадаевка, Земетчино, Мокшан и Тамала.

«Меня радует, что в этом году город Пенза без серьезных замечаний к работе получил паспорт готовности. Напомню, что в прошлом году был только акт готовности. Есть позитивные подвижки», - заявил Олег Мельниченко.

Муниципальным образованиям г. Кузнецк и Пензенский район выданы акты готовности «Готов с условиями». Это означает, что необходима повторная проверка технической документации, пояснили в правительстве.

Если нарушения не устранят, должностные лица ждет предупреждение или штраф в размере от 5 000 до 10 000 рублей.

«2025 год был особенным. Нормативно-правовая база была ужесточена по сравнению с 2024 годом. То есть процедуру получения паспортов готовности проходили в более жестких условиях, с более жесткими требованиями. Молодцы, видна командная работа», - подчеркнул губернатор и поблагодарил глав муниципальных образований за личное внимание и ответственное отношение к решению поставленной задачи.