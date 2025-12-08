На улице Кураева в Пензе изымут земельный участок и 11 квартир

В Пензе земельный участок под домом № 14Б на улице Кураева и квартиры в нем изымут для муниципальных нужд. Соответствующее постановление 4 декабря подписал глава города Олег Денисов.
Здание признано аварийным и подлежащим сносу.
Помимо участка площадью 557 кв. м, в перечне на изъятие значатся 11 жилых помещений (9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 и 21).
Управлению муниципального имущества поручено определить размер возмещения за объекты недвижимого имущества и направить правообладателям все необходимые документы.
По данным из открытых источников, 2-этажный дом № 14Б был построен в 1909 году, он расположен на участке между улицами Красной и Володарского.
Его и соседнее здание, № 14в, давно признали аварийными. Местные жители неоднократно жаловались, что в стенах и внутри, и снаружи образовались глубокие трещины, обои лопаются и падают, находиться внутри опасно.
Еще в 2016-м региональный фонд капремонта вынес вердикт: дешевле построить новые дома, чем восстановить старые.
Новости по теме
- В Пензенской области снова заморозили плату за аренду земли
- Обыски в мэрии: стали известны подробности дела о мошенничестве
- В Пензе снесенные игровые площадки могут заменить новыми
- Убирают даже лавочки: в Терновке сносят детские площадки
- У пензенцев планируют изъять 149 жилых помещений и 6 участков
- В Башмаковском районе снизилось плодородие земель
- На улице Декабристов изымут 3 жилых дома для нужд города
- Жалобы жителей Чемодановки на односельчанина дошли до главы СКР
- У пензенца изъяли землю ради строительства дороги в обход Спасска
- Дом на улице Павлова в Пензе скоро исчезнет с лица земли
Последние новости
- В Пензе выплату на оплату проезда получают 3,3 тыс. детей участников СВО
- Денис Соболев: УК должны активно участвовать в благоустройстве дворов
- Мэрия Пензы напомнила об отключении холодной воды на сутки
- Из Пензы можно будет долететь до Краснодара
- Терминал оплаты туалета в Лермонтовском сквере модернизируют
- В 2026 году вырастут почти все пенсии и пособия
- Синоптики: В Пензенской области ожидается снег
- На Земле прогнозируются сильные магнитные бури
- Отключения света 9 декабря: список адресов
- Пензенские синоптики дали прогноз погоды на 8 декабря
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!