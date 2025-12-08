Общество

На улице Кураева в Пензе изымут земельный участок и 11 квартир

В Пензе земельный участок под домом № 14Б на улице Кураева и квартиры в нем изымут для муниципальных нужд. Соответствующее постановление 4 декабря подписал глава города Олег Денисов.

Здание признано аварийным и подлежащим сносу.

Помимо участка площадью 557 кв. м, в перечне на изъятие значатся 11 жилых помещений (9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 и 21).

Управлению муниципального имущества поручено определить размер возмещения за объекты недвижимого имущества и направить правообладателям все необходимые документы.

По данным из открытых источников, 2-этажный дом № 14Б был построен в 1909 году, он расположен на участке между улицами Красной и Володарского.

Его и соседнее здание, № 14в, давно признали аварийными. Местные жители неоднократно жаловались, что в стенах и внутри, и снаружи образовались глубокие трещины, обои лопаются и падают, находиться внутри опасно.

Еще в 2016-м региональный фонд капремонта вынес вердикт: дешевле построить новые дома, чем восстановить старые.

