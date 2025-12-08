Отключения света 9 декабря: список адресов

08.12.2025 | 08:50

Во вторник, 9 декабря, в части домов Пензы отключат электричество для проведения плановых ремонтных работ на сетях. В список, опубликованный ресурсниками, попали адреса на Маяке, Южной Поляне и в Терновке.

С 8:30 до 15:30 без света останутся:

- ул. Ангарская, 2, 11, 17-31, 34-62, 64, 66; 1-й Ангарский пер., 1-8, 10-18, 20, 22, 26; 2-й Ангарский пер., 1, 1а, 3, 5/9; 3-й Ангарский пер., 3-5, 7, 9, 11; ул. Верещагина, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 27, 27Б, 29, 31; 1-й пер-к Верещагина, 1, 3-12, 14; 2-й пер. Верещагина, 1-11 (нечетные), 12, 13, 15-23, 25, 27; 3-й пер-к Верещагина, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15-26, 28-46, 48; ул. Гребная, 1, 2, 4-7; ул. Зарубина, 1, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18; 1-й пр-д Зарубина, 2-6; 2-й пр-д Зарубина, 3, 4, 5 ; 3-й пр-д Зарубина, 2, 2/3, 5/8, 7, 7/4, 9; 4-й пр-д Зарубина, 3, 5, 5Б, 6; 5-й пр-д Зарубина, 2, 2а, 4, 4Б, 6, 6а, 8, 10а, 10Б; ул. Измайлова, 40, 42, 44; ул. Пожарского, 1, 3, 4, 7-10.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Башмаковская, 1-25, 27-29, 31, 33, 35; ул. Ивановская, 13, 15, 15а, 15Б, 17, 19, 38, 38а; ул. Кишиневская, 1-10; ул. Колышлейская, 1, 1а, 1Б, 1в, 3-6, 8, 10-36; ул. Ростовская, 58, 60, 62-76, 79,81, 85-95 (нечетные); ул. Челябинская, 1а, 9, 11.

- ул. Донецкая, 1-30, 34, 36; ул. Ивановская, 1, 3, 4, 6-12, 14-32 (четные), 54; ул. Красноярская, 1-70, 72-86 (четные); ул. Новый Порядок, 1-7; ул. Романовка, 1, 3, 3а, 5, 5а, 5в, 23-45 (нечетные); ул. Ростовская, 78/34, 78а, 80-94 (четные), 97-119 (нечетные), з/у 107а; ул. Уфимская, 3, 5-26, 28, 30, 32; пр-д Уфимский, 1, 3-10; ул. Челябинская, 16а, 18, 20-25, 27.

С 9:00 до 16:30

- ул. Калинина, 111а, 111Б, 113, 115, 116, 117а, 117Б, 119а, 119Б, 119в, 119д, 121; 1-й пр-д Лобачевского, 7, 9; 3-й пр-д Лобачевского, 3, 4, 6.