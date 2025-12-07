Детский храп: причины и настораживающие симптомы

Если ребенок во время сна дышит ртом или храпит, то следует обратиться к врачу. Об этом предупредила врач-оториноларинголог Жанна Романцев, ее цитирует телеграмм-канал пензенской городской детской поликлиники.
Специалист пояснила, что звук появляется из-за вибрации мягких тканей глотки. Причинами могут оказаться как сухой воздух, так и проблемы с миндалинами и ряд заболеваний (простуда, аллергический ринит, полипы в носовой полости, ожирение). Свою роль играют также аномалии строения носоглотки и неправильный прикус.
Родителям следует насторожиться, когда ребенок беспокоится во сне и запрокидывает голову – так ему легче дышать. На этом фоне по утрам вероятны головная боль и раздражительность, а во время занятий – сниженная концентрация внимания.
Отдаленными последствиями нередко становятся замедление роста и набор веса, от которого недалеко до сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, высок риск устойчивого снижения памяти и ухудшения успеваемости в школе.
«Чтобы выяснить причины храпа у ребенка, обратитесь к врачу. Может потребоваться консультация нескольких специалистов», - отметила Жанна Романцева.
Для профилактики расстройств она порекомендовала следить за влажностью воздуха в детской (оптимальная – 40-60%), контролировать режим дня, вовремя ликвидировать пыль, а при простудах – не пользоваться сосудосуживающими каплями без назначения врача.
Новости по теме
- Существование правильного питания опровергли
- Врач назвала самый нежелательный для регулярного употребления вид колбасы
- В Пензенской области выросла смертность трудоспособных мужчин
- Раскрыт неожиданный ускоритель ухудшения памяти и мышления
- ДТП с ребенком: в УЖКХ объяснили отсутствие освещения на переходе
- В главном корпусе башмаковской больницы завершили ремонт
- Сбили девочку: ДТП на ул. Генерала Глазунова заинтересовало прокуратуру
- Россиянам назвали главную опасность гонконгского гриппа
- В одной из марок игрушки лабубу нашли токсичное вещество
- В Пензе Дед Мороз поднялся к окнам палат детской больницы
Последние новости
- В Нижнеломовскую больницу пришли 8 детских медсестер
- С 2026 года появятся новые дорожные знаки
- 8 декабря отключат электричество в 2 микрорайонах Пензы
- 7 декабря в Пензенской области ожидается туман
- Подсчитано, как долго пензенцам нужно копить на 1-й взнос по ипотеке
- В 4 населенных пунктах региона обнаружили бешенство
- В паспорта россиян начнут ставить новую отметку
- На Привокзальной площади пока не появится остановочный павильон
- Вход в приложение «Госуслуги» стал доступен только через MAX
- Синоптики: Зима скоро вернется, но ненадолго
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!