Детский храп: причины и настораживающие симптомы

07.12.2025 | 14:17

Если ребенок во время сна дышит ртом или храпит, то следует обратиться к врачу. Об этом предупредила врач-оториноларинголог Жанна Романцев, ее цитирует телеграмм-канал пензенской городской детской поликлиники.

Специалист пояснила, что звук появляется из-за вибрации мягких тканей глотки. Причинами могут оказаться как сухой воздух, так и проблемы с миндалинами и ряд заболеваний (простуда, аллергический ринит, полипы в носовой полости, ожирение). Свою роль играют также аномалии строения носоглотки и неправильный прикус.

Родителям следует насторожиться, когда ребенок беспокоится во сне и запрокидывает голову – так ему легче дышать. На этом фоне по утрам вероятны головная боль и раздражительность, а во время занятий – сниженная концентрация внимания.

Отдаленными последствиями нередко становятся замедление роста и набор веса, от которого недалеко до сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, высок риск устойчивого снижения памяти и ухудшения успеваемости в школе.

«Чтобы выяснить причины храпа у ребенка, обратитесь к врачу. Может потребоваться консультация нескольких специалистов», - отметила Жанна Романцева.

Для профилактики расстройств она порекомендовала следить за влажностью воздуха в детской (оптимальная – 40-60%), контролировать режим дня, вовремя ликвидировать пыль, а при простудах – не пользоваться сосудосуживающими каплями без назначения врача.