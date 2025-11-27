Объявлена дата прямой линии губернатора Олега Мельниченко

В четверг, 11 декабря, пройдет прямая линия губернатора Олега Мельниченко. Глава региона ответит на вопросы жителей области, а также подведет итоги уходящего года.
Трансляция будет вестись на трех пензенских телеканалах, в аккаунтах губернатора в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также на Rutube-канале.
Начало прямой линии - в 17:00.
Пензенцы могут отправить обращения уже сейчас. Их примут:
- в чат-боте мессенджера МАХ - vopros58_bot;
- по телефону 8-800-222-45-58 (с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00);
- на электронную почту vopros58@yandex.ru;
- через форму обратной связи на портале «Госуслуги.Решаем вместе».
«Обсудим темы, которые вас интересуют, и найдем решение предложениям по развитию области», - обратился к пензенцам Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.
