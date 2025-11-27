Общество

Объявлена дата прямой линии губернатора Олега Мельниченко

Печать
Telegram

В четверг, 11 декабря, пройдет прямая линия губернатора Олега Мельниченко. Глава региона ответит на вопросы жителей области, а также подведет итоги уходящего года.

Трансляция будет вестись на трех пензенских телеканалах, в аккаунтах губернатора в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также на Rutube-канале.

Начало прямой линии - в 17:00.

Пензенцы могут отправить обращения уже сейчас. Их примут:

- в чат-боте мессенджера МАХ - vopros58_bot;

- по телефону 8-800-222-45-58 (с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00);

- на электронную почту vopros58@yandex.ru;

- через форму обратной связи на портале «Госуслуги.Решаем вместе».

«Обсудим темы, которые вас интересуют, и найдем решение предложениям по развитию области», - обратился к пензенцам Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети