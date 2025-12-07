Общество

В магазине около вокзала на Пензе-I продавали просрочку

Пензенская транспортная прокуратура проверила торговую точку около вокзала станции Пенза-I и выявила нарушения.

«Установлено, что в магазине не контролировалось соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, в том числе качество питьевой воды, на реализации находились продукты с истекшим сроком годности, нарушались требования по хранению и обработке уборочного инвентаря», - перечислили в надзорном ведомстве.

Пензенский транспортный прокурор внес представление администрации точки. В соответствии с требованиями выявленные недочеты были устранены.

Тем не менее по инициативе прокуратуры Роспотребнадзор оштрафовал должностное лицо по 2 статьям Административного кодекса. По одной из них наказание составляет от 500 до 1 000 рублей, по другой – от 1 000 до 2 000.

Ранее в Пензе за нарушение правил ответил рублем организатор питания в детсаду и школе на ГПЗ.

