В магазине около вокзала на Пензе-I продавали просрочку

07.12.2025 | 16:11

Пензенская транспортная прокуратура проверила торговую точку около вокзала станции Пенза-I и выявила нарушения.

«Установлено, что в магазине не контролировалось соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, в том числе качество питьевой воды, на реализации находились продукты с истекшим сроком годности, нарушались требования по хранению и обработке уборочного инвентаря», - перечислили в надзорном ведомстве.

Пензенский транспортный прокурор внес представление администрации точки. В соответствии с требованиями выявленные недочеты были устранены.

Тем не менее по инициативе прокуратуры Роспотребнадзор оштрафовал должностное лицо по 2 статьям Административного кодекса. По одной из них наказание составляет от 500 до 1 000 рублей, по другой – от 1 000 до 2 000.

