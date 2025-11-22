Россиянина наказали за мем с козлоподобным существом

22.11.2025 | 12:05

Жителя Липецкой области наказали за мем с козлоподобным существом. Добринский суд увидел в этом признаки экстремизма, об этом говорится в постановлении суда.

Выяснилось, что россиянин также разместил в неназванной соцсети фото татуировки с надписью SATAN, изображения Бафомета, пентаграммы и перевернутых крестов.

Мем, на котором изображена девочка, держащая козлоподобное существо с подписью «Мама, это Саша проект» житель Липецкой области взял из соцсетей проекта «Страдающее средневековье».

Все эти изображения суд признал символикой организации «Международное движение сатанистов» (признано запрещенным и внесено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Россиянин успел убрать подозрительные картинки из соцсетей до начала судебного процесса. Тем самым он избежал сурового наказания - ему выписали только штраф в 1000 рублей.

Ранее суд оштрафовал жителя Кургана за публикацию в сети с изображением сатаны.