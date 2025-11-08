Криминал

Пензячка потеряла больше 300 000 руб. из-за «звезды» из Южной Кореи

33-летняя жительница Пензы стала жертвой мошенника, который выдал себя за звезду из Южной Кореи.

Женщина познакомилась с ним в мессенджере. Аферист рассказал, что он актер, хочет приехать в Россию, но ему нужна помощь в покупке билетов, и попросил пензячку перевести нужную сумму.

Горожанка через банковское приложение перечислила на указанный счет более 300 000 рублей.

Через некоторое время «актер» перестал ей писать. Женщина заподозрила обман и пришла в полицию.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело, «южнокорейской звезде» грозит до 6 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

