На Земле прогнозируются сильные магнитные бури

Во вторник и среду, 9 и 10 декабря, прогнозируются магнитные бури уровня G2-G3 (от средних до сильных), сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Это будет результатом прихода к Земле выброса плазмы после вспышки на Солнце, произошедшей в ночь на 7 декабря.
«Вспышка имела умеренную силу, но из-за расположения центра взрыва точно на линии Солнце - Земля удар по планете ожидается практически фронтальным, то есть произойдет с максимальной эффективностью», - объяснили ученые.
Пик воздействия прогнозируется на вторую половину дня 9 декабря.
По предварительным оценкам, геомагнитная обстановка будет неспокойной до четверга.
