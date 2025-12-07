Пензенские синоптики дали прогноз погоды на 8 декабря

В Пензенской области в понедельник, 8 декабря, ожидается облачность с прояснениями, местами вероятен туман, сообщили в Приволжском УГМС.
В ночь на 8-е число температура опустится до 0…-5 градусов. Осадков в прогнозе нет. Ветер будет слабым и неустойчивым.
Днем погода останется в целом такой же, изменятся только показания уличных термометров - до -3…+2.
К следующей ночи температура понизится до -1…-6, юго-восточный ветер усилится до 8-13 м/с.
В народном календаре 8 декабря – Клим Холодный. «На Клима зима клин клином вышибает», - говорили предки, готовясь к морозам. Но если петухи рано заводили свои пенсии, ждали оттепели.
