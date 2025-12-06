Вход в приложение «Госуслуги» стал доступен только через MAX

06.12.2025 | 10:23

Россияне, пользующиеся мобильным приложением «Госуслуги», могут войти в него только через мессенджер MAX. Об этом предупредили в Минцифры РФ.

«Из-за растущего числа случаев мошенничества, когда пользователи «Госуслуг» непосредственно передают СМС-коды для входа на портал, было принято решение постепенно отказаться от подтверждения входа на портал через СМС. Пока это решение касается только входа на «Госуслуги» через мобильные устройства», - сообщило ведомство в мессенджере MAX.

Пользователям при входе на портал предлагают подключить новый мессенджер, чтобы получать коды подтверждения. При этом нет возможности пропустить это уведомление.

Те россияне, которые пользуются порталом «Госуслуги» на ПК, могут получить код для входа в СМС.

В министерстве пояснили: идентификация через MAX обладает преимуществами.

«Этот способ имеет дополнительную защиту от социальной инженерии. Перед получением кода чат-бот задаст вопросы, которые помогут выявить злоумышленника. Если ответы вызовут подозрения, он не выдаст код и предупредит об опасности», - заявили в ведомстве.