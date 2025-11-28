Общество

Граждан предупредили о грядущей блокировке одного из мессенджеров

В России в течение полугода могут заблокировать мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в стране экстремистской и запрещенной). Причина - отказ создателей платформы от сотрудничества с властями РФ.

«Я, безусловно, допускаю возможность блокировки WhatsApp в России. И думаю, что это может произойти в течение четырех-шести месяцев. На рынке есть много мессенджеров. Когда-то был популярный Viber, но сейчас никто даже не вспоминает о нем. Поэтому я думаю, что WhatsApp - это тоже такой сервис, который будет забыт через полгода после того, как он покинет Россию», - заявил в беседе с изданием NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

По его словам, компания Meta хранит данные пользователей мессенджера за пределами России и использует их против страны.

«Через мессенджер пересылается разная информация: и личная, и корпоративная, и иногда даже какая-то критически важная. Все это используется западными спецслужбами, в том числе для противодействия нашей стране в спецоперации», - отметил Свинцов.

Сейчас некоторые пользователи WhatsApp жалуются на некорректную работу мессенджера, сообщения долго загружаются или не загружаются вообще.

